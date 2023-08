Popis mistrzów Polski, ale ta 89. minuta... Znów tylko minimalna zaliczka

Raków cześć planu na europejskie puchary już wykonał - awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów oznacza, że zagra co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Apetyty mistrzów Polski są jednak większe - otwarcie mówią o awansie do tych najbardziej prestiżowych rozgrywek.

Fran Tudor gra do końca i Raków prowadził do przerwy

Częstochowianie z trudem wywalczyli awans do trzeciej rundy - losy w Baku ważyły się do ostatnich sekund . Aris postraszył siłą ofensywną, bo w dwumeczu wbił białoruskiemu Bate Borysów aż jedenaście goli (stracił pięć).

Piłkarze trenera Dawida Szwargi od zdobycia gola właściwie nie podeszli pod bramkę rywali. Byli zmuszeni do obrony, czyhali na kontrę, ale rzadko mieli okazję, by przekroczyć linię środkową. A kiedy raz się udało, skończyło się złym podaniem Marcina Cebuli. W końcówce pierwszej połowy coś drgnęło w ofensywie Rakowa - były dwie okazje, ale zabrakło precyzji, by doszło do sytuacji strzeleckiej.