Ponad 25 lat i koniec. Liga Mistrzów traci swoją ikonę, wielka zmiana

Liga Mistrzów od samego swego początku swego istnienia, czyli od pierwszej połowy lat 90., miała mocno spójny wizerunek, oparty o charakterystyczne logo - gwiazdy układające się we wzór piłki.

Wzór ten znalazł potem swoje odzwierciedlenie w słynnym "starballu", oficjalnej futbolówce zmagań, wprowadzonej przez firmę Adidas po raz pierwszy w końcówce edycji 00/01. Ta ikona jednak już niebawem... odejdzie prawdopodobnie w niepamięć.

Liga Mistrzów z nową piłką. Adidas zastąpiony przez Nike

Jak poinformował bowiem "Financial Times" Adidas ma przestać być dostawcą futbolówek dla Champions League od przyszłego roku - a jego miejsce ma zająć inny branżowy gigant, Nike, który miałby podpisać z UEFA umowę na lata 2027 - 2031 - i to obejmującą także Ligę Europy czy Ligę Konferencji, czyli rozgrywki, które pod swoją pieczą ma obecnie poprzez markę Kipsta francuski Decathlon.

Od strony formalnej nic nie jest jeszcze przypieczętowane, ale UC3, spółka join venture UEFA i EFC (Europejskiego Stowarzyszenia Klubów), zajmująca się kwestiami marketingu strategicznego, już 9 kwietnia podała, że wchodzi z Nike w proces "ekskluzywnych negocjacji" - co najpewniej oznacza, że trzeba dograć jedynie szczegóły, a przedsiębiorstwo z USA jest na tym etapie jedyną rozpatrywaną opcją.

Tym samym można założyć, że "starball" w obecnej formule zniknie od sezonu 27/28 - bo wątpliwym jest, by Adidas miał odstąpić prawa do tego legendarnego już wzornictwa. Wielu mogłoby powiedzieć, że to tylko detal - ale chyba jednak mimo wszystko istotny...

Liga Mistrzów: Tegoroczny finał odbędzie się w Budapeszcie

Obecne rozgrywki Ligi Mistrzów - jeszcze z piłką w dotychczasowym designie - potrwają do 30 maja, kiedy to odbędzie się wielki finał współzawodnictwa. Polem walki o puchar stanie się wówczas budapesztańska Puskas Arena.

