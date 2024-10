"Polskie starcie" i kuriozalny "samobój". To był gorący wieczór w Lidze Mistrzów

Trzecia kolejka w ramach fazy ligowej Champions League zaczęła się 22 października o godz. 18.45 - wówczas to rozpoczęło się starcie między AS Monaco i Crveną Zvezdą , które zdecydowanie (5:1) wygrała ekipa z księstwa, oraz mecz między AC Milan i Clube Brugge, w którym 3:1 zatriumfowali "Rossoneri" .

Liga Mistrzów: Aston Villa - Bologna. Wynik i przebieg meczu

Reprezentant "Biało-Czerwonych" nie zdołał jednak zatrzymać tego, co nadeszło w 55. minucie - wówczas to John McGinn wpisał się na listę strzelców po strzale z rzutu wolnego. AVFC poszło za ciosem i już dziewięć minut później gola strzelił też Jhon Duran - po tym, jak obrona "Rossoblu" kompletnie zaspała... Wynik końcowy: Aston Villa - Bologna 2:0 .

Liga Mistrzów: Arsenal - Szachtar Donieck. Wynik i przebieg meczu

Riznyk jednak pokazał kunszt broniąc strzał z rzutu karnego ze strony Leandro Trossarda. Tym samym "Kanonierzy", niezmiennie dowodzeni przez Mikela Artetę, stracili fantastyczną szansę na to, by zadać przeciwnikom kolejny poważny cios. Wynik końcowy: Arsenal - Szachtar 1:0 .

Liga Mistrzów: Juventus - VfB Stuttgart. Wynik i przebieg meczu

W tym przypadku na pierwszą bramkę trzeba było czekać dokładnie do 48. minuty - to właśnie wówczas kąśliwy strzał po doskonałej wrzutce w pole karne posłał Deniz Undav. Później jednak okazało się, że reprezentant Niemiec... pomógł sobie przy przyjęciu ręką i na tablicy wyników znów zaczął widnieć stan 0:0.

Liga Mistrzów: PSG - PSV Eindhoven. Wynik i przebieg meczu

Liga Mistrzów: Girona - Slovan Bratysława. Wynik i przebieg meczu

Liga Mistrzów: Sturm Graz - Sporting. Wynik i przebieg meczu

Choć w niniejszym materiale spotkanie to wymienione jest jako ostatnie, to właśnie w nim wynik został otworzony jako pierwszy - w 23. minucie po dograniu Geny'ego Catamo do strzału przymierzył się Viktor Gyokeres, ale... nie zdołał wcelować w piłkę, która trafiła do Nuno Santosa. Ten nie miał problemu z pokonaniem bramkarza i było 1:0.