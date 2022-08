Polskie kluby zawodzą w pucharach, ale dwa znalazły się w TOP 100

Lech Poznań Źle się dzieje wokół Lecha Poznań. Apel kibiców i reakcja klubu

To Legia Warszawa i Górnik Zabrze, zatem kluby które doszły do półfinałów rozgrywek, a w wypadku Górnika Zabrze - nawet do finału Pucharu Zdobywców Pucharów w 1970 roku, który przegrał w Wiedniu z Manchesterem City. Co ciekawe, zabrzański Górnik akurat zamyka listę i znajduje się na 100. pozycji, chociaż po raz ostatni wystąpił w Europie w 2018 roku - wyeliminował go wtedy AS Trenčín.

Reklama

Legia Warszawa zajmuje 39. miejsce, niezwykle wysokie. Wyprzedza chociażby Tottenham Hotspur, Olympique Marsylia, SSC Napoli czy niemieckie kluby Hamburger SV i Borussia Mönchengladbach czy Eintracht Frankfurt, który w środę rozegra Superpuchar Europy z Realem Madryt.

Pozostałe polskie kluby nie liczą się w tej klasyfikacji.