Poniedziałek 20 lipca jest kluczowym dniem dla pięciu polskich klubów, które będą nas reprezentowały w europejskich pucharach w sezonie 2026/27. W szwajcarskim Nyonie rozlosowane zostaną pary trzecich rund eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Jest to istotne, bowiem odbędzie się to jeszcze przed rozegraniem poprzedniej fazy rozgrywek. Ma to ogromny wpływ na sytuację polskich klubów - jedni zyskają, inni będą na tym stratni.

Mechanizm jest prosty. Rozstawienie pary jest zależne od współczynnika wyżej notowanej drużyny. To sprawia, że np. polski klub bez rozstawienia po pokonaniu teoretycznego faworyta trafi w kolejnej fazie na zespół "na papierze" słabszy. Analogicznie, drużyna "spadająca" z wyższych rozgrywek (z eliminacji Ligi Mistrzów do Ligi Europy lub z Ligi Europy do Ligi Konferencji) będzie rozstawiana na podstawie współczynnika niżej notowanego zespołu z pary.

Kluczową rzeczą w naszych rozważaniach jest podział drużyn na mniejszej grupy, który UEFA dokonuje w dniu losowania z powodów logistycznych. Z tego powodu finalna grupa potencjalnych rywali polskich drużyn będzie znacznie węższa od tej, którą przedstawimy poniżej.

Zapraszamy na analizę potencjalnych rywali polskich klubów w najbliższej fazie eliminacji europejskich pucharów.

Ogromny przywilej Lecha Poznań. Długo na to pracowali

Lech nie miał szczęścia w losowaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" pomimo rozstawienia trafił na rywala, uchodzącego "na papierze" za najtrudniejszego. Drużyna Nielsa Frederiksena zmierzy się bowiem z AGF Aarhus, niespodziewanym mistrzem Danii z poprzedniego sezonu.

Wysoki współczynnik Lecha wynoszący 27.250 daje mistrzowi Polski pewne rozstawienie w losowaniu trzeciej rundy eliminacji Champions League. Przekrój przeciwników na tym etapie jest przeróżny. W teorii najłatwiejszym przeciwnikiem byłby zwycięzca dwumeczu pomiędzy farerskim KI Klaksvik i Żalgirisem Kowno. Mało ekskluzywnie wygląda także Shamrock Rovers. Irlandczycy na półmetku rywalizacji z mistrzem Malty musieli odrabiać dwie bramki straty.

Z drugiej zaś strony na Lecha pomimo rozstawienia czyhają zespoły doświadczone w grze w Europie, takie jak izraelski Hapoel Beer Szewa czy rumuńska Universitatea Craiova. Niewykluczony jest również "polski dwumecz", bowiem Lech może zagrać z KuPS Kuopio Piotra Parzyszka lub Sabahem Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz.

Potencjalni rywale Lecha w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Shamrock Rovers (Irlandia) / Ararat-Armenia Erewan (Armenia) - 19.375

KuPS Kuopio (Finlandia) / Sabah Baku (Azerbejdżan) - 14.000

Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Vikingur Reykjavik (Islandia) - 14.000

Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Mjallby AIF (Szwecja) - 13.500

Universitatea Craiova (Rumunia) / Lewski Sofia (Bułgaria) - 10.500

KI Klaksvik (Wyspy Owcze) / Żalgiris Kowno (Litwa) - 10.500

Jeżeli Lech odpadnie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów to trafi do trzeciej rundy Ligi Europy. Co kluczowe, w tych rozgrywkach współczynnik jest "odziedziczany" po słabszym zespole z każdej pary. Dorobek Aarhus początkowo nie dawał Lechowi rozstawienia, lecz to się zmieniło po kilku korzystnych z naszej perspektywy rozstrzygnięciach.

Pomimo rozstawienia na Lecha czeka co najmniej jedna pułapka. Mowa tu głównie o przegranym potyczki pomiędzy FC Thun - Dinamo Zagrzeb. Chorwatów kibicom nie trzeba przedstawiać, natomiast aktualny mistrz Szwajcarii również może okazać się groźny. A na pewno groźniejszy od innych potencjalnych rywali Polaków, jakimi są m.in. mistrzowie Gruzji, Gibraltaru, Litwy czy Wysp Owczych.

Potencjalni rywale Lecha w III rundzie eliminacji Ligi Europy

FC Thun (Szwajcaria) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.940

Sabah Baku (Azerbejdżan) / KuPS Kuopio (Finlandia) - 6.000

Żalgiris Kowno (Litwa) / KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - 6.000

Mjallby AIF (Szwecja) / Lincoln Red Imps (Gibraltar) - 5.925

Iberia Tbilisi (Gruzja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - 5.000

Egnatia Rrogozhine (Albania) / NK Celje (Słowenia) - 4.500

Piekielnie trudne wyzwanie Górnika i Jagiellonii. Potęgi na ich drodze

Górnik Zabrze swoją drogę do fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie od najtrudniejszego możliwego rywala. Wicemistrza Polski czeka bowiem dwumecz z tureckim Fenerbahce. Podopieczni Michala Gasparika nie są faworytem tej potyczki, jednak w przypadku sensacyjnej wygranej Górnik będzie pewny gry w fazie ligowej Ligi Europy. Kolejny z benefitów objawi się przy okazji poniedziałkowego losowania

Fenerbahce do tego sezonu europejskich pucharów przystępuje ze współczynnikiem wynoszącym aż 57.750. Jest to wartość, którą Górnik "przejmie" w przypadku awansu. Polacy jako drużyna rozstawiona trafią na znacznie mniej renomowanych przeciwników. Wśród nich są belgijski Union Saint-Gilloise, czeska Sparta Praga, wygrany dwumecz Sturm Graz - Heart of Midlothian oraz holenderski NEC.

Każdy z tych przeciwników wciąż jest niezwykle wymagający dla Górnika, lecz nie jest to ten sam rozmiar kapelusza co Fenerbahce.

Potencjalni rywale Górnika w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Union Saint-Gilloise (Belgia) - 48.000

Sparta Praga (Czechy) - 38.250

Sturm Graz (Austria) / Heart of Midlothian FC (Szkocja) - 28.000

NEC Nijmegen (Holandia) - 13.585

Niestety, zdecydowanie bardziej realnym scenariuszem dla Zabrzan jest porażka z Fenerbahce. To będzie oznaczało "spadek" do trzeciej rundy Ligi Europy, w której wcale nie będzie o wiele łatwiej. Lista przeciwników w tych rozgrywkach robi wrażenie.

Zarówno Górnik, jak i wchodząca do europejskich pucharów Jagiellonia Białystok, nie będą rozstawione w tej rundzie eliminacji. Spis ich rywali wygląda wręcz elitarnie - polskie drużyny mogą zagrać m.in. z Benfiką Jakuba Kamińskiego. Niezwykle groźnie wygląda również perspektywa z uznanymi markami w Europie, takimi jak Rangers, PAOK Saloniki, Dynamo Kijów czy Red Bull Salzburg.

W poniższym zestawie trzeba zwrócić uwagę na jedno wyłączenie. Górnik lub Fenerbahce nie mogą trafić na parę Besiktas - Midtjylland. Wynika to z przepisów UEFA zakazujących gry drużyn z tej samej federacji.

Potencjalni rywale Górnika i Jagiellonii w III rundzie eliminacji Ligi Europy

Benfica (Portugalia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 90.000

Rangers FC (Szkocja) - 59.250

Ferencvaros (Węgry) / Twente (Holandia) - 51.250

Besiktas (Turcja) / FC Midtjylland (Dania) - 48.250 - tylko Jagiellonia

PAOK Saloniki (Grecja) / Dynamo Kijów (Ukraina) - 48.250

Red Bull Salzburg (Austria) - 45.000

Karabach Agdam (Azerbejdżan) / CSKA Sofia (Bułgaria) - 42.750

Raków nie ma prawa się potknąć. Czas poznać kolejną przeszkodę

Raków Częstochowa ostatni sezon europejskich pucharów zakończył na etapie 1/8 finału Ligi Konferencji. Tak udany występ nie mógł nie mieć znaczenia dla współczynnika, który w tym sezonie wynosi 22.250 i daje "Medalikom" rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji.

Częstochowianie na start gry w Europie nie mają zbyt wysoko postawionej poprzeczki. Na dobry początek czwarty zespół poprzedniego sezonu Ekstraklasy zmierzy się z maltańską Vallettą. W tym wypadku każde inne rozstrzygnięcie poza zdecydowanym zwycięstwem podopiecznych Dawida Kroczka byłoby jedną z największych wpadek ostatnich lat.

Z tego też powodu Raków ze spokojem może zerkać na losowanie trzeciej rundy eliminacji. Na tym etapie trudno szukać potęg, lecz jak to zwykle bywa, również i w tym wypadku na "Medalików" czai się kilka pułapek. Za takie uznać można m.in. potyczki z duńskim Nordsjaelland, Austrią Wiedeń czy nawet słowackim Spartakiem Trnava.

Dla klubu z Częstochowy kluczowym wydaje się uniknięcie "spadkowiczów" z Ligi Europy, takich jak np. Hajduk Split, Pafos, Sankt Gallen czy Hammarby. W przypadku niespodzianek w tamtych rozgrywkach sytuacja może się bardzo skomplikować. Drugim pożądanym aspektem jest uniknięcie dalekich podróży i gry przy wyjątkowo upalnej aurze. Konkretniejszych odpowiedzi dostarczy nam poniedziałkowy ruch UEFA dzielący drużyny na mniejsze grupy.

Potencjalni rywale Rakowa w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Spartak Trnava (Słowacja) / CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 10.500

Ballkani (Kosowo) / Bohemian FC (Irlandia) - 10.000

przegrany pary LE Hajduk Split (Chorwacja) / Pafos (Cypr) - 10.000

Pjunik Erewan (Armenia) / Debrecen (Węgry) - 10.000

FK Jablonec (Czechy) / NK Varazdin (Chorwacja) - 9.705

Austria Wiedeń (Austria) / FK Liepaja (Łotwa) - 9.500

FC Vaduz (Liechtenstein) / Atlètic Club d'Escaldes (Andora) - 8.500

FC Nordsjaelland (Dania) / GAIS (Szwecja) - 8.421

przegrany pary LE Tromso (Norwegia) / Hradec Kralove (Czechy) - 8.247

Toboł Kostanaj (Kazachstan) / FK Panevezys (Litwa) - 8.000

Levadia Tallin (Estonia) / IFK Goeteborg (Szwecja) - 7.500

Paide Linnameeskond (Estonia) / Zira FK (Azerbejdżan) - 7.500

Apollon Limassol (Cypr) / Dila Gori (Gruzja) - 7.138

Hibernian FC (Szkocja) / KF Malisheva (Kosowo) - 7.000

HB Torshavn (Wyspy Owcze) / Motherwell FC (Szkocja) - 7.000

przegrany pary LE Sankt Gallen (Szwajcaria) / Benfica (Portugalia) - 6.940

FC Sion (Szwajcaria) / BATE Borysów (Białoruś) - 6.940

Dinamo Mińsk (Białoruś) / Neftczi Baku (Azerbejdżan) - 6.500

przegrany pary LE CSKA Sofia (Bułgaria) / Karabach Agdam (Azerbejdżan) - 6.500

przegrany pary LE Hammarby IF (Szwecja) / Anderlecht (Belgia) - 6.000

DAC Dunajska Streda (Słowacja) / Velez Mostar (Bośnia i Hercegowina) - 6.000

FC Koper (Słowenia) / NSI Runavik (Wyspy Owcze - 4.893

Dinamo City Tirana (Albania) / NK Aluminij (Słowenia) - 4.893

Shelbourne (Irlandia) / Nomme Kalju (Estonia) - 4.000

FC Ilves (Finlandia) / Stjarnan (Islandia) - 3.500

Do Katowic może przylecieć prawdziwy gigant. Wszystko zależy od losowania

GKS Katowice w swoim debiucie w rozgrywkach Ligi Konferencji zagra z MSK Zilina. Słowacy są zdecydowanie bardziej doświadczeni w grze w Europie, lecz ich aktualna siła pozostawia wiele do życzenia. Dwumecz z Hajdukiem Split tak naprawdę rozstrzygnął się po pierwszym, przegranym 0:2 spotkaniu. W rewanżu Słowacy co prawda wygrali 2:1, lecz to było zbyt mało, by pozostać w grze o fazę ligową Ligi Europy.

Katowiczanie w losowaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji nie będą rozstawieni. W ich przypadku przekrój potencjalnych przeciwników jest olbrzymi. Po jednej stronie barykady stoją tak uznane europejski marki jak Ajax, FC Kobenhavn, SC Braga, Panathinaikos czy Łudogorec Razgrad.

Do podopiecznych Rafała Góraka może uśmiechnąć się los, którzy przydzieli im rywala będącego o wiele bardziej w ich zasięgu. W tym wypadku najbardziej pożądanymi opcjami są m.in. armeński Noah Erewan, litewski Żalgiris Wilno czy bośniacki Zrinjski Mostar. Podobnie jak przy Rakowie, również i w tym przypadku kluczowy okaże się podział na grupy dokonany przed losowaniem.

Potencjalni rywale GKS-u Katowice w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji

SC Braga (Portugalia) / Zeleznicar Pancevo (Serbia) - 63.750

Ajax (Holandia) / Vojvodina (Serbia) - 58.250

FC Kobenhavn (Dania) / Polissia Żytomierz (Ukraina) - 54.375

KAA Gent (Belgia) / ŁNZ Czerkasy (Ukraina) - 39.000

Rapid Wiedeń (Austria) / FC Santa Coloma (Andora) - 29.750

Panathinaikos (Grecja) / Paksi (Węgry) - 29.250

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) / Hapoel Tel Awiw (Izrael) - 28.750

FCSB (Rumunia) / Auda Kekava (Łotwa) - 25.500

Partizan Belgrad (Serbia) / UNA Strassen (Luksemburg) - 22.000

FC Lugano (Szwajcaria) / Dukagjini Kline (Kosowo) - 21.250

AEK Larnaka (Cypr) / Bejtar Jerozolima (Izrael) - 20.250

przegrany pary LE Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Maccabi Tel Awiw (Izrael) - 20.000

Basaksehir (Turcja) / Inter Turku (Finlandia) - 19.500

HNK Rijeka (Chorwacja) / Derry City (Irlandia) - 18.625

przegrany pary LE Dynamo Kijów (Ukraina) / PAOK Saloniki (Grecja) - 17.500

CFR Cluj (Rumunia) / Alaszkert Erewan (Armenia) - 17.500

przegrany pary LE Besiktas (Turcja) - FC Midtjylland (Dania) - 15.500

HJK Helsinki (Finlandia) / Coleraine (Irlandia Północna) - 14.000

przegrany pary LE Twente (Holandia) / Ferencvaros (Węgry) - 13.585

Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) / Valur (Islandia) - 13.250

RFS Ryga (Łotwa) / Vestri (Islandia) - 12.500

SK Brann (Norwegia) / Universitatea Cluj (Rumunia) - 12.250

Żalgiris Wilno (Litwa) / Dinamo Tbilisi (Gruzja) - 12.000

Shkendija Tetovo (Macedonia Północna) / NK Bravo (Słowenia) - 10.875

Noah Erewan (Armenia) / Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - 10.750

Najważniejsze terminy dla polskich drużyn grających w europejskich pucharach

20 lipca - losowanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów (Lech, Górnik), Ligi Europy (Jagiellonia) oraz Ligi Konferencji (Katowice, Raków)

21-22 i 28-29 lipca - mecze Lecha i Górnika w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

23 i 30 lipca - mecze Katowic i Rakowa w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji

3 sierpnia - losowanie IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów (ew. Lech, Górnik), Ligi Europy (Jagiellonia, ew. Lech i Górnik) oraz Ligi Konferencji (ew. Katowice, Raków, Jagiellonia, Górnik, Lech)

4-5 i 11 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Mistrzów

6 i 13 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

18-19 i 25-26 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

20 i 27 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

27 sierpnia - losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów

28 sierpnia - losowania fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji

Źródło: 90minut.pl, UEFA, kassiesa.net





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