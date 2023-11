Polski sędzia zastąpiony przez Niemca, a tu... burza w Anglii. "Spadła głowa"

We wtorkowy wieczór na Parc des Princes przez długi czas pachniało prawdziwą sensacją - oto bowiem w spotkaniu Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Newcastle United goście prowadzili od 24. minuty do doliczonego czasu drugiej połowy 1:0 po trafieniu Alexandra Isaka. Potem nastąpiła jednak dla "Srok" wielka katastrofa.

Brytyjczycy się nie powstrzymują po decyzji ws. Kwiatkowskiego. "Okradł Newcastle"

W takim właśnie stylu sytuację opisano w "Daily Mail". "Arbiter VAR, który ograbił Newcastle ze wspaniałego zwycięstwa nad PSG, został ukarany" - czytamy w materiale Kierana Gilla. "Jak dowiedział się 'Mail Sport' Kwiatkowski obwiniany jest przede wszystkim za to, że pokazał Marciniakowi sytuację tylko z jednego kąta, z boku i w zwolnionym tempie, a to spowodowało obciążenie Livramento. Ci, którzy oglądali mecz w domach widzieli kilka ujęć, w tym to zza bramki, co pozwoliło ukazać, jak surowo potraktowano piłkarza" - stwierdzono.