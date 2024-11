"Polski" mecz w Lidze Mistrzów. AS Monaco wciąż niepokonane

W czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów we włoskiej Bolonii doszło do "polskiego starcia". Zespół gospodarzy mierzył się bowiem przed własnymi kibicami z przyjezdnymi z AS Monaco. Łącznie od pierwszych minut na murawie znalazło się aż dwóch Polaków. Po stronie włoskiej był to Łukasz Skorupski, a w bramce gości stał Radosław Majecki. Kacper Urbański rozpoczął na ławce. Ostatecznie to goście wyjadą z Bolonii ze zwycięstwem 1:0.