Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski bramkarz bohaterem. Dzięki niemu świętują awans do Ligi Mistrzów

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Azerski Karabach Agdam po raz drugi w swojej historii awansował do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu drużyna Mateusza Kochalskiego co prawda przegrała 2:3 z węgierskim Ferencvarosem, lecz zaliczka z pierwszego spotkania okazała się nie do odrobienia przez przeciwnika. Polski bramkarz pomimo utraty trzech goli pokazał się z dobrej strony. Jego interwencji w końcówce spotkania Karabach może zawdzięczać ten ogromny sukces.

Wojciech Szczęsny i Mateusz Kochalski podczas treningu reprezentacji Polski
Wojciech Szczęsny i Mateusz Kochalski podczas treningu reprezentacji PolskiBeata ZawadzkaEast News

Karabach Agdam przez lata był absolutnym koszmarem polskich klubów w europejskich pucharach. Wielokrotny mistrz Azerbejdżanu na swoim rozkładzie ma Wisłę Kraków (2010 rok), Piasta Gliwice (2013), Legię Warszawa (2020) oraz Lecha Poznań (2022). Jedynymi, którzy byli w stanie wyeliminować Azerów, byli gracze Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24.

Karabach przez lata regularnie występował w fazach grupowych europejskich pucharów. Najdalej dotarł do 1/16 finału Ligi Europy w sezonie, który rozpoczęli od wpadki z Rakowem. Największym sukcesem pozostaje jednak awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Nastąpiło to w sezonie 2017/18, gdy barwy tego klubu reprezentował m.in. Jakub Rzeźniczak. Azerowie w "grupie śmierci" z Chelsea, Atletico Madryt i AS Romą zajęli ostatnie miejsce, lecz dwa remisy uzyskane z hiszpańskim zespołem stanowi powód do chluby.

Po zeszłotygodniowej wygranej w Budapeszcie Karabach był już bardzo bliski drugiego w historii awansu do zasadniczej fazy Champions League. Wygrana 3:1 na wyjeździe z Ferencvarosem stanowiła bardzo solidną zaliczkę przed rewanżem w swoim kraju. Co musi cieszyć, podstawowym golkiperem mistrza Azerbejdżanu jest Mateusz Kochalski.

Zobacz również:

Hitowy transfer Pogoni Szczecin stał się faktem
Ekstraklasa

Pogoń ogłasza, to nie były tylko plotki. Szalony transfer stał się faktem

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Mistrz Azerbejdżanu po raz drugi w historii zagra w Lidze Mistrzów. Polski bramkarz bohaterem końcówki spotkania

    Polski golkiper w rewanżowym spotkaniu nie miał łatwego życia. Węgrzy w Baku bardzo szybki ruszyli do odrabiania strat, czego efektem była bramka Lenny'ego Josepha z 12. minuty meczu. Karabach na stratę gola zareagował wyśmienicie i jeszcze przed przerwą nie tylko odrobił straty, ale na dodatek dołożył jeszcze jedno trafienie do dorobku wypracowanego w pierwszym spotkaniu.

    Bramki Leandro Andrade oraz Abdellaha Zoubira sprawiły, że Węgrom do doprowadzenia do dogrywki brakowało aż trzech goli. Wielu mogło sądzić, że w tym dwumeczu wszystko jest już rozstrzygnięte. Nic bardziej mylnego, Ferencvaros sprawił, że losy tej potyczki pozostawały niepewne do samego końca.

    Przy bramce z rzutu karnego Barnabasa Vargi Kochalski nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Polski bramkarz dał się natomiast zaskoczyć w 82. minucie, przy okazji z pozoru niegroźnego rzutu wolnego. Do futbolówki ustawionej z lewej strony boiska podszedł 19-letni Alex Toth. W momencie gdy każdy spodziewał się dośrodkowania, Węgier posłał bardzo mocną i precyzyjną piłkę. Ta minęła nie tylko wszystkich zgromadzonych piłkarzy w polu karnym, ale zaskoczyła także Kochalskiego, wpadając mu "za kołnierz".

    Niektórzy mogliby Kochalskiego krytykować za to zagranie. Nie można jednak zbagatelizować zagrania Totha, które było najwyższej klasy. Polski bramkarz chwilę później uratował swój zespół, notując fantastyczną interwencję. W 86. minucie Kochalski znakomicie interweniował na linii bramkowej, wybijając bardzo mocny strzał głową Vargi. Gdyby nie ta parada, niewykluczone, że Karabach nie zagrałby w Lidze Mistrzów. Ferencvaros finalnie wygrał 3:2, lecz do dogrywki zabrakło im jednego gola.

    Mateusz Kochalski będzie miał okazję do debiutu w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich. Swoich rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów Karabach pozna już w czwartek. O godzinie 18:00 w Monako rozpocznie się losowanie tych rozgrywek, a jego przebieg będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

    Liga Mistrzów - Kwal.
    4 kolejka
    27.08.2025
    18:45
    Zakończony
    Leandro Andrade
    25'
    Abdellah Zoubir
    45'
    Lenny Joseph
    12'
    Barnabas Varga
    55' (k.)
    Alex Toth
    81'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Karabach Agdam
    Ferencvaros
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Karabach Agdam
    2 - 3
    Ferencvaros
    Posiadanie piłki
    50%
    50%
    Strzały
    10
    18
    Strzały celne
    2
    8
    Strzały niecelne
    7
    8
    Strzały zablokowane
    1
    2
    Ataki
    68
    70
    Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
    La Liga

    Klamka zapadła, tam zagrają Szczęsny i Lewandowski. La Liga interweniuje

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 99 i nazwiskiem Kochalski stoi tyłem na murawie stadionu, wokół widoczni są inni ludzie oraz rozmyte tło publiczności.
    Mateusz Kochalski - bramkarz Karabachu AgdamSebastian Frej/REPORTERNewspix.pl
    Gurban Gurbanow - trener-instytucja w Karabachu Agdam
    Gurban Gurbanow - trener-instytucja w Karabachu AgdamALBERTO PIZZOLIAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja