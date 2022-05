Polska w Lidze Mistrzów nie może liczyć na rozstawienie, ale jest furtka

Mistrzem Polski zostanie Lech Poznań (na dzisiaj ma największe szanse) albo Raków Częstochowa, względnie Pogoń Szczecin, która nie straciła jeszcze wszystkich szans. Żadna z tych ekip nie może liczyć na rozstawienie w walce o Ligę Mistrzów. Mistrz naszego kraju zacznie walkę od pierwszej rundy kwalifikacji i - co ważne - nie będzie w niej rozstawiony. Nawet współczynnik punktowy Lecha wynoszący 6.000 nie pozwoli mu na to, by uzyskać rozstawienie, które zacznie się od mniej więcej 7.000. Wyższy ranking od Lecha mają np. mistrz Bośni i Hercegowiny, mistrz Białorusi, mistrz Czarnogóry, a nawet mistrz Wysp Owczych, które są na granicy rozstawienia.

A zatem mistrz Polski już w pierwszej rundzie wylosuje rywala teoretycznie silniejszego rywala w walce o Ligę Mistrzów. Jest tu jednak pewna furtka. Wśród ekip, które mogą być rozstawione w pierwszej rundzie i tym samym trafić na Lecha, Raków, względnie Pogoń są bowiem już w tej fazie rozgrywek takie zespoły jak Malmö FF ze Szwecji czy Karabach Agdam z Azerbejdżanu, a także Bodø/Glimt z Norwegii i Ferencvaros Budapeszt z Węgier, ale jednocześnie można tu wylosować Lincoln Red Imps z Gibraltaru czy Shamrock Rovers z Irlandii. Jest także świetny znajomy Lecha - Żalgiris Wilno z Litwy.

Liga Mistrzów. Na kogo trafi mistrz Polski?

Już zatem w tej wczesnej fazie losowanie może okazać się niezwykle ważne. Polskie kluby bez odpowiednich rozstawień (a nawet z nimi) mają nikłe szanse awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdyż przejść trzeba cztery etapy z rosnąca skalą trudności. Wpakowanie się od razu na Karabach Agdam byłoby dużą komplikacją, znacznie większą niż rozpoczęcie od mistrza Gibraltaru.

W drugiej fazie do grona rozstawionych ekip mogą dojść takie drużyny jak Olympiakos Pireus, a w ostatniej mówimy o rywalizacji z zespołami pokroju Dynama Kijów czy Benfiki Lizbona.

Do tej pory jedynie Widzew Łódź i Legia Warszawa zakwalifikowały się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Miało to miejsce jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.