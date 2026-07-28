Polscy kibice starli się z policją. UEFA zdecydowała, jest kara dla Górnika

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Górnik Zabrze jest podwójnie niepocieszony po zeszłotygodniowym spotkaniu z Fenerbahce w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Nie dość, że piłkarze przegrali w Stambule 0:1, to na dodatek doszło do starć Polaków z policją. Sprawie przyjrzała się UEFA, która we wtorkowe popołudnie wydała komunikat dotyczący klubu stacjonującego w województwie śląskim. Działacze muszą zapłacić ponad dwieście tysięcy złotych. Do tego muszą pilnować się kibice.

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Kibice Górnika Zabrze w StambuleYAGIZ GURTUGAFP

Kibice oraz działacze nie będą z zadowoleni z werdyktu UEFA. Ci drudzy muszą zapłacić ponad dwieście tysięcy złotych. Komisja Apelacyjna postanowiła nałożyć na Górnika Zabrze karę pieniężną w wysokości 50 000 euro" - poinformowano w specjalnym dokumencie. Fani zespołu natomiast muszą mieć się na baczności, ponieważ grozi im wyjazdowa banicja na któryś z meczów rozgrywanych w ramach europejskich pucharów.

"Nałożono na Górnika Zabrze całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA za zakłócanie porządku publicznego. Wspomniany całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA zostaje zawieszony na okres próbny wynoszący dwa lata, licząc od daty niniejszej decyzji" - brzmi dalsza część komunikatu.

Więcej informacji wkrótce.

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Maciej Brzeziński
Dwóch piłkarzy podczas meczu, jeden w białym stroju z rękami na biodrach w centrum kadru, drugi w granatowym stroju patrzący w dół na drugim planie.
Kacper Urbański Górnik ZabrzePhoto by PIOTR MATUSEWICZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach z czerwonymi numerami i logo sponsora, jeden z nich kopie piłkę podczas meczu na zielonym boisku, w tle widoczni kibice na trybunach.
Maksym Chłań i Taofeek Ismaheel w barwach Górnika ZabrzePawe³ Jaskó³kaPAP
Czerwony narożny chorągiewka umieszczona na zielonej murawie boiska piłkarskiego, wokół puste trybuny stadionu i fragmenty zadaszenia, w tle widoczne wzgórza oraz niebo bez chmur.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGER AFP


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