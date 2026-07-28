Polscy kibice starli się z policją. UEFA zdecydowała, jest kara dla Górnika

Kibice oraz działacze nie będą z zadowoleni z werdyktu UEFA. Ci drudzy muszą zapłacić ponad dwieście tysięcy złotych. Komisja Apelacyjna postanowiła nałożyć na Górnika Zabrze karę pieniężną w wysokości 50 000 euro" - poinformowano w specjalnym dokumencie. Fani zespołu natomiast muszą mieć się na baczności, ponieważ grozi im wyjazdowa banicja na któryś z meczów rozgrywanych w ramach europejskich pucharów.

"Nałożono na Górnika Zabrze całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA za zakłócanie porządku publicznego. Wspomniany całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA zostaje zawieszony na okres próbny wynoszący dwa lata, licząc od daty niniejszej decyzji" - brzmi dalsza część komunikatu.

Więcej informacji wkrótce.

Kacper Urbański Górnik Zabrze Photo by PIOTR MATUSEWICZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maksym Chłań i Taofeek Ismaheel w barwach Górnika Zabrze Pawe³ Jaskó³ka PAP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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