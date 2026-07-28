Polscy kibice starli się z policją. UEFA zdecydowała, jest kara dla Górnika
Górnik Zabrze jest podwójnie niepocieszony po zeszłotygodniowym spotkaniu z Fenerbahce w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Nie dość, że piłkarze przegrali w Stambule 0:1, to na dodatek doszło do starć Polaków z policją. Sprawie przyjrzała się UEFA, która we wtorkowe popołudnie wydała komunikat dotyczący klubu stacjonującego w województwie śląskim. Działacze muszą zapłacić ponad dwieście tysięcy złotych. Do tego muszą pilnować się kibice.
Kibice oraz działacze nie będą z zadowoleni z werdyktu UEFA. Ci drudzy muszą zapłacić ponad dwieście tysięcy złotych. Komisja Apelacyjna postanowiła nałożyć na Górnika Zabrze karę pieniężną w wysokości 50 000 euro" - poinformowano w specjalnym dokumencie. Fani zespołu natomiast muszą mieć się na baczności, ponieważ grozi im wyjazdowa banicja na któryś z meczów rozgrywanych w ramach europejskich pucharów.
"Nałożono na Górnika Zabrze całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA za zakłócanie porządku publicznego. Wspomniany całkowity zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy rozgrywek klubowych UEFA zostaje zawieszony na okres próbny wynoszący dwa lata, licząc od daty niniejszej decyzji" - brzmi dalsza część komunikatu.
Więcej informacji wkrótce.