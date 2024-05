Półfinał Ligi Mistrzów: PSG kontra Borussia. Znamy składy obu ekip

Borussia Dortmund nie była faworytem przed tym półfinałem, dlatego z jej perspektywy kluczowy był pierwszy mecz, który mógł jej piłkarzom zapewnić dobrą pozycję wyjściową przed rewanżem. Ostatecznie gospodarze niespodziewanie wygrali 1:0 po golu Niclasa Fullkruga z 36 minuty. Dzięki temu ich szanse na finał znacznie wzrosły i zawodnicy Terzicia udali się do Paryża, by realnie walczyć o awans. PSG znajduje się za to w niezbyt dobrym położeniu. "Les Parisens" będą pod dużą presją, bo muszą odrabiać straty przed własną publicznością, a już przegrany u siebie 2:3 ćwierćfinał z FC Barceloną pokazał, że gracze Luisa Enrique nie są nietykalni na własnym terenie.

