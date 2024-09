Polak zachwycił w Lidze Mistrzów. Boniek jednoznacznie o jego roli w kadrze

W drugiej połowie września długie wyczekiwanie miłośników futbolu wreszcie dobiegło końca i rozpoczęła się kolejna edycja Champions League . Najważniejsze rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie w kampanii 2024/25 są inne niż wszystkie poprzednie, ponieważ doszło do dosyć sporej reformy. Fazę grupową zastąpiła ligowa. Od teraz każda drużyna rozegra po cztery mecze u siebie i na wyjeździe. Na podstawie zdobytych punktów tworzy się jedną dużą tabelę. Czołowe drużyny awansują do dalszej części zmagań.

Pierwsze punkty na koncie mają już zespoły, które reprezentują Polacy. Jedno "oczko" z Etihad Stadium wywiózł choćby Inter Mediolan Piotra Zielińskiego . W potyczce rozegranej kilka godzin wcześniej błysnął natomiast Łukasz Skorupski . "Biało-Czerwony" został bohaterem wracającej do elitarnych rozgrywek Bolonii . 33-latek już w czwartej minucie konfrontacji z Szachtarem Donieck stanął przed ogromnym wyzwaniem w postaci obrony rzutu karnego. Poradził z nim sobie wzorowo, dzięki czemu spływają do niego gratulacje nie tylko z Włoch, ale i całego kontynentu.

"Minęły tylko cztery minuty, a on już musiał wcielić się Supermana" - pisała o nim redakcja "Virgilio Sport". Dziennikarze "TuttoMercatoWeb" wystawili z kolei golkiperowi najwyższą notę w drużynie gospodarzy. "Jego umiejętność bronienia rzutów karnych zdecydowała o tym, że Bologna nie straciła gola już na samym początku meczu. Kto wie, jak potoczyłoby się spotkanie, gdyby padła bramka" - tak uzasadnili swoją decyzję. "Świetny Skorupski przyczynił się do remisu Bolonii, która w debiucie w Lidze Mistrzów mecz z Szachtarem zakończyła wynikiem 0:0. Oprócz Polaka niewielu przekroczyło notę '6' wśród zawodników włoskiego klubu" - to słowa "Sky Sports Italia".