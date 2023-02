Przed rozpoczęciem sezonu gorącokrwiści kibice Napoli otwarcie protestowali przeciw polityce klubu. Drużyna spod Wezuwiusza odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób - ofensywną i skuteczną grą. Neapolitańczycy po 23 rundach meczów w Serie A legitymują się bilansem: 20 wygranych - 2 remisy - 1 przegrana i mają aż 15 punktów przewagi na Interem Mediolan . Największa przewaga w historii włoskiej ligi na ligowej mecie to sezon 2006/7, gdy Inter o 22 punkty wyprzedził AS Roma .

22-letniego "Kwaradonę" chwali partner z linii ataku, Victor Osimhen. Na łamach strony beinsports czytamy: - To on sprawił, że idzie nam tak dobrze w tym sezonie. Zyskał pewność siebie, a my go wspieramy. Zalecałbym spokój, na razie nie widzieliście jeszcze niczego w tym sezonie, dopiero się rozgrzewamy - ostrzega Nigeryjczyk.