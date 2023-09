Polak pogrążył wielki Real. Jego gol zadziwił świat

Jacek Krzynówek zamknął oczy i strzelił bramkę Realowi Madryt

Czy wyżej pan stawia występy w Lidze Mistrzów czy w reprezentacji Polski?- Nie porównuję tego, to dwa bieguny mojej kariery, chociaż mające na siebie wpływ. Dobra gra w kadrze napędzała mnie do udanych występów w klubie i na odwrót. Zdecydowanie wyżej stawiam jednak występy z orłem na piersi, to za każdym razem był ogromny zaszczyt. Zagrałem w polskiej kadrze aż 96 razy co uważam za ogromne osiągnięcie, zwłaszcza że nie byłem wcześniej w żadnych reprezentacjach młodzieżowych.



