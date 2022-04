Polak ma szanse na finał Ligi Mistrzów! Ten mecz decyduje? "Ma świetny rok"

Łukasz Rogowski Liga Mistrzów

We wtorek Szymon Marciniak będzie sędzią ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Chelsea. To może być najważniejszy mecz w jego karierze - mecz, który może zdecydować o tym, czy poprowadzi w tym sezonie finał Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Mecz Real - Cheslea o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium i na Polsat Box Go. Skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Szymon Marciniak, polski sędzia międzynarodowy, podczas wyjścia na mecz Ligi Mistrzów Sheriff - Real Madryt / Alexander Hassenstein / UEFA / Getty Images