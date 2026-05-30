Polacy mogliby się zdziwić. Kaucja nie 50 groszy. 18 razy drożej

Sklep z oficjalnymi pamiątkami, przygotowany przez UEFA, był oblegany już w dniach poprzedzających finał. Stanął on w specjalnej strefie kibica, którą zorganizowano na Placu Bohaterów w Budapeszcie. A prowadziła do niego długa kolejka, w której chwilami trzeba było odstać nawet kilkadziesiąt minut.

Te same piłkarskie łupy fani mogli nabyć także w budkach przed stadionem, w drodze na sam finał. Asortyment był w nich nieco uboższy, ale wciąż obowiązywały ich jednak te same ceny.

Dla przykładu: mała piłka to koszt 8 000 forintów węgierskich, co wedle obecnego kursu daje około 95 zł. Jej większy odpowiednik wyceniono już jednak na 19 500 forintów (232 zł), a oryginalną "meczówkę" na 58 000 forintów (692 zł). Okolicznościowa koszulka to natomiast wydatek rzędy 15 000 forintów czyli 179 złotych.

Finał Ligi Mistrzów: PSG - Arsenal. Takie ceny obowiązują na stadionie

Przy okazji wizyty na Puskas Arenie sprawdziliśmy także ceny obowiązujące w stadionowym menu. A prezentując się one następująco:

popularne napoje gazowane - 2200 forintów (26 złotych, do tego należy doliczyć także 9 złotych kaucji za kubek), dla porównania w Polsce kaucja z butelkę plastikową to 0,50 złotych. To jednak standardowy manewr stosowany w rozgrywkach pod egidą UEFA

hot dog - 2650 forintów (32 zł)

kanapka z falafalem, kurczakiem lub szarpanym mięsem - 3000 forintów - 36 zł

paczka czipsów - 2300 forintów - 27 zł

"Zestaw kibica" w postaci: mini-piłki, koszulki, napoju i hot doga zamyka się więc w kwocie 28620 forintów czyli około 341 złotych, co nie jest wygórowanym standardem, jak na stadionowe warunki. I stanowi tylko ułamek tego, co musieli wyłożyć na przyjazd do Budapesztu fani obu ekip.

- To niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie piłkarskie w historii Budapesztu oraz całych Węgier, przyciągające ogromne tłumy. Oprócz tego, że Międzynarodowy Port Lotniczy imienia Ferenca Liszta będzie musiał obsłużyć dwukrotnie większy ruch, według badań, finał Ligi Mistrzów wygeneruje łączny przychód w wysokości 50 miliardów forintów (co daje w przeliczeniu około 597 870 000 zł - przy. red.). Do tego dochodzą horrendalnie drogie apartamenty na wynajem, gwałtownie rosnące ceny biletów oraz dodatkowy ruch generowany przez dużą liczbę angielskich i francuskich kibiców - pisały przed finałowym starciem PSG z Arsenalem węgierskie media.

Z Puskas Areny w Budapeszcie - Tomasz Brożek





Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport