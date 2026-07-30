Pokonali Lecha i oferują pomoc. To brzmi jak żart. "Jestem w tym mistrzem"
Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu odpadnięcie Lecha Poznań w drugiej rundzie Champions Legaue traktowalibyśmy jako coś w rodzaju science-fiction. Mistrzowie Polski zawiedli jednak na własnym stadionie i marzenia muszą odłożyć na kolejny rok. W szeregach Aarhus GF panuje za to ogromna radość. Tuż po ostatnim gwizdku zaskoczył choćby prezes Duńczyków, który zaoferował "Kolejorzowi" pomoc związaną z wyjazdem na teren najbliższego rywala.
W środowy wieczór polscy kibice po raz kolejny zawiedli się na postawie aktualnego mistrza kraju. Kraj nad Wisłą wciąż nie może doczekać się Champions League, po tym gdy jako ostatnia występowała w niej Legia Warszawa w sezonie 2016/17. Długo wydawało się, że Lech z racji rozstawienia do czwartej rundy eliminacji ma spore szanse. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali dodatkowo tydzień temu 4:1 na terenie Aarhus GF.
Problem jednak w tym, iż Duńczycy odrobili stratę i to ostatecznie mogą jeszcze marzyć o prestiżowych rozgrywkach, a "Kolejorz" musi skupić się na walce o Ligę Europy. Drużyna grająca na co dzień przy ulicy Bułgarskiej niebawem skonfrontuje się z Farerskim KI Klaksvik. Z tego powodu, pół żartem pół serio, rękę do Polaków wyciągnął prezes wczorajszych pogromców "Niebiesko-Białych". Jacob Nielsen udzielił rozmowy duńskiemu oddziałowi Viaplay.
Liga Mistrzów nie dla Lecha Poznań. Prezes Aarhus GF chętny do pomocy
"Muszę przyznać, że straciłem mnóstwo czasu na planowanie w jaki sposób dotrzemy na Wyspy Owcze, bo złapanie tam lotu jest trudne, a do tego nie ma pociągów ani wolnych hoteli, więc jestem w tym mistrzem świata, jeśli ktoś potrzebuje porady. Nie sądzę, żeby byli gotowi, żeby o tym teraz usłyszeć" - przyznał działacz, cytowany przez "campo.dk". Ostatecznie Duńczyk odetchnął z ulgą, bo jego drużyna zmierzy się z Sabah Baku.
Problem ma za to Lech Poznań, który znów zawiódł kibiców i plany związane z Champions League odłożył na kolejny rok. Liga Mistrzów to zresztą nie tylko prestiż, ale też ogromne pieniądze wypłacane przez UEFA. Zawodnicy o niepowodzeniu muszą jednak zapomnieć. Pierwsze starcie z KI Klaksvik odbędzie się już 6 sierpnia w stolicy Wielkopolski. Rewanż tydzień później.
Tekstowe relacje na żywo z obu potyczek w Interia Sport. Zapraszamy także do śledzenia walki innych polskich drużyn.