W środowy wieczór polscy kibice po raz kolejny zawiedli się na postawie aktualnego mistrza kraju. Kraj nad Wisłą wciąż nie może doczekać się Champions League, po tym gdy jako ostatnia występowała w niej Legia Warszawa w sezonie 2016/17. Długo wydawało się, że Lech z racji rozstawienia do czwartej rundy eliminacji ma spore szanse. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali dodatkowo tydzień temu 4:1 na terenie Aarhus GF.

Problem jednak w tym, iż Duńczycy odrobili stratę i to ostatecznie mogą jeszcze marzyć o prestiżowych rozgrywkach, a "Kolejorz" musi skupić się na walce o Ligę Europy. Drużyna grająca na co dzień przy ulicy Bułgarskiej niebawem skonfrontuje się z Farerskim KI Klaksvik. Z tego powodu, pół żartem pół serio, rękę do Polaków wyciągnął prezes wczorajszych pogromców "Niebiesko-Białych". Jacob Nielsen udzielił rozmowy duńskiemu oddziałowi Viaplay.

Liga Mistrzów nie dla Lecha Poznań. Prezes Aarhus GF chętny do pomocy

"Muszę przyznać, że straciłem mnóstwo czasu na planowanie w jaki sposób dotrzemy na Wyspy Owcze, bo złapanie tam lotu jest trudne, a do tego nie ma pociągów ani wolnych hoteli, więc jestem w tym mistrzem świata, jeśli ktoś potrzebuje porady. Nie sądzę, żeby byli gotowi, żeby o tym teraz usłyszeć" - przyznał działacz, cytowany przez "campo.dk". Ostatecznie Duńczyk odetchnął z ulgą, bo jego drużyna zmierzy się z Sabah Baku.

Problem ma za to Lech Poznań, który znów zawiódł kibiców i plany związane z Champions League odłożył na kolejny rok. Liga Mistrzów to zresztą nie tylko prestiż, ale też ogromne pieniądze wypłacane przez UEFA. Zawodnicy o niepowodzeniu muszą jednak zapomnieć. Pierwsze starcie z KI Klaksvik odbędzie się już 6 sierpnia w stolicy Wielkopolski. Rewanż tydzień później.

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