Pierwszy gol w Hamburgu padł już w ósmej minucie. Piłkarze Szachtara mieli problemy z wyprowadzeniem piłki, co bezlitośnie wykorzystało Porto . Po przejęciu piłki zaledwie dwa podania otworzyły Andre Franco pozycję strzelecką z 16 metrów. Jego uderzenie obronił Dmytro Riznyk, ale wobec dobitki Wendersona Galeno był już bezradny. Teoretyczni gospodarze szybko odpowiedzieli trafieniem głową Kevina Kelsy'ego, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Juchyma Konopli.

Kibice ukraińskiego zespołu dostali jednak szybko kubeł zimnej wody na głowy. Już po 120 sekundach wicemistrzowie Portugalii mieli wynik 2:1 za sprawą "prezentu" linii obrony Szachtara. Wracający do defensywy lewoskrzydłowy Danyło Sikan posłał futbolówkę w poprzek boiska, co przy wysokim pressingu gości było bardzo ryzykowne. Do jego podania nie dobiegł Stav Lemkin. Tej okazji nie zmarnował Galeno, pokonując Riznyka po raz drugi.