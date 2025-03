Pokaz magii w derbach Madrytu. Kosmiczne trafienie, Real dał wykład Barcelonie

Real i Atletico w ostatnim czasie przyzwyczaiły kibiców do wyniku 1:1. I przez krótki czas w derbowym pojedynku w 1/8 finału Ligi Mistrzów można było zakładać, że takim właśnie rezultatem znów zakończy się rywalizacja. "Królewscy" zrobili jednak krok w rozwoju i tym razem dwukrotnie skarcili rywala zza miedzy. To był wieczór przepięknych trafień, ale to miano najbardziej należy się trafieniu autorstwa Juliana Alvareza. Atletico poległo 1:2 i przed rewanżem jest w trudniejszej sytuacji.