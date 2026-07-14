W tle walki o mistrzostwo świata rozpoczęła się również kolejna edycja europejskich pucharów. Z perspektywy polskich kibiców tradycyjnie najciekawsza będzie rywalizacja o udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Nasi reprezentanci grę rozpoczną od drugiej rundy - Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, natomiast Górnika Zabrze czeka piekielnie trudny dwumecz z Fenerbahce.

W tym sezonie po raz pierwszy w historii mamy w europejskich pucharach aż pięć drużyn. Prócz ww. Lecha i Górnika czekają nas również emocje związane ze starciami Jagiellonii Białystok w eliminacji Ligi Europy oraz start Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji.

Na wstępnych etapach eliminacji mamy również polskich piłkarzy, którzy na co dzień występują w zagranicznych klubach. We wtorek dużo powodów do radości mieli Piotr Parzyszek oraz Tymoteusz Puchacz, którzy wraz ze swoimi kolegami mogli świętować awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

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KuPS Kuopio Parzyszka po pierwszym meczu z Vardarem Skopje prowadziło 2:0 w dwumeczu i przed rewanżem na swoim terenie mogło czuć duży komfort. Nieoczekiwanie w drugim starciu mistrz Macedonii Północnej odrobił straty, doprowadzając po golu w doliczonym czasie gry do dogrywki.

W dodatkowym czasie gry emocji nie brakowało. Oba zespoły w przeciągu dwóch minut strzeliły po jednym golu. Wynik wówczas niechybnie wskazywał na serię rzutów karnych. Finalnie jednak Finowie wyszli z tego pojedynku zwycięsko. Wszystko dzięki Parzyszkowi, który golem z rzutu karnego w 105. minucie wprowadził swoją drużynę do kolejnej fazy rozgrywek.

Kolejnym rywalem KuPS będzie Sabah Baku, którego motorem napędowym cały czas pozostaje Tymoteusz Puchacz. Nieoczekiwany mistrz Azerbejdżanu w odróżnieniu od Finów odprawił swojego przeciwnika bez większych problemów. Walijski The New Saints FC walczył dzielnie, lecz po porażkach 0:2, 1:2 musiał uznać wyższość Azerów. Świetną formę już na starcie sezonu prezentuje Puchacz. Polak w obu spotkaniach zaliczył po jednej asyście.

Starcie KuPS z Sabahem w II rundzie eliminacji rozegra się o ogromną stawkę. Zwycięzca tego dwumeczu będzie już pewny gry jesienią co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. A nawet za udział w najniższych pod kątem renomy europejskich rozgrywkach jest sowicie przez UEFA wynagradzany.

Sam awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest wyceniany przez europejską federację na 3,17 milionów euro (ponad 13 milionów złotych). Ponadto, za każdy wygrany mecz na tym etapie przysługuje 400 tysięcy euro, natomiast remis wyceniono na 133 tysiące euro.

O hojności UEFA dobitnie przekonały się polskie kluby. W poprzednim sezonie Lech i Raków zarobiły ponad 9 milionów euro, a Jagiellonia i Legia 7,7 milionów. Wciąż są to jednak drobne kwoty w porównaniu z pieniędzmi za grę w Lidze Mistrzów. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj Kajrat Ałmaty. Kazachowie w fazie ligowej zdobyli ledwie punkt, a pomimo tego na ich konto wpłynęło łącznie 21,2 mln. euro (więcej od triumfatora ostatniej edycji Ligi Konferencji).

Tymoteusz Puchacz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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