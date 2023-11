Pogromcy Barcelony znów triumfują. Polski akcent w meczu Ligi Mistrzów

W piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Szachtar Donieck podejmował Royal Antwerp i musiał odnieść zwycięstwo, aby marzyć o awansie do 1/8 finału tych rozgrywek. Ukraińcy wykonali swoje zadanie - niedawno ograli FC Barcelona, a dziś odnieśli kolejne cenne zwycięstwo. Do poprowadzenia tego meczu wyznaczony został Bartosz Frankowski. Tego dnia pracę sędziego z Torunia obserwował Roberto Rosetti, przewodniczący Komisji Sędziowskiej UEFA. To może oznaczać tylko jedno - Polak jest brany pod uwagę jako kandydat do zostania jednym z elitarnych sędziów w Europie.