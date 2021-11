Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny mogły być spokojne o grę w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W czterech poprzednich kolejkach wypracowały sobie na tyle dużą przewagę nad Malmo i Zenitem, że niezależnie od wyników w dwóch ostatnich seriach gier, i tak zameldują się na wiosnę w pucharach. Nie oznacza to jednak, że rozgrywane na Stamford Bridge spotkanie pozbawione było jakiejkolwiek stawki. Londyńczycy, aby zachować szansę na pierwsze miejscu w grupie, a tym samym rozstawienie w 1/8 finału, musieli dziś wygrać z Juventusem.

Liga Mistrzów. Chelsea - Juventus

Od samego początku po poczynaniach gospodarzy widać było, że zależy im na zrównaniu się punktami z turyńczykami. Po pierwszych dziesięciu minutach statystyki meczu były niezwykle wymowne. Chelsea oddała cztery strzały, Juventus - zero. Na dodatek "The Blues" mieli posiadanie piłki na poziomie 65%.

Podopieczni Thomasa Tuchela starali się dywersyfikować swoje ataki. Oglądaliśmy między inny próby wymian szybkich podań na małej przestrzeni, zagrań prostopadłych i wrzutek w pole karne. Te ostatnie kierowane były najczęściej na Antonio Ruedigera, który choć teoretycznie grał jako środkowy obrońca, to w fazie ataku przebywał w okolicach pola karnego Juventusu. Niemiec nadrabiał centymetry i kilogramy, których ubyło londyńczykom wraz z nieobecnością Lukaku w pierwszym składzie.

W 25. minucie warunki fizyczne Ruedigera przydały się przy rzucie rożnym wykonywanym przez drużynę Chelsea. 28-latek zbił piłkę głową na środek pola karnego, a tam dopadł do niej inny obrońca - Trevoh Chalobah - i uderzył mocno bez przyjęcia. Wojciech Szczęsny był bez szans. Kilka minut później powinno być 1-1. Alvaro Morata ominął Edouarda Mendy’ego i posłał piłkę w stronę pustej bramki. Kapitalnie zachował się jednak Thiago Silva, który dogonił futbolówkę i ekwilibrystycznie wybił ją z samej linii bramkowej. Brazylijczyk został za to nagrodzony burzą braw przez londyńską publiczność.

Chelsea - Juventus. “The Blues" rozstrzelali się po przerwie

Po zmianie stron Chelsea wciąż była stroną dominującą i co ważne - potrafiła to wykorzystać. W 56. minucie Reece James uderzył mocno z woleja i podwyższył wynik na 2-0. Wojciech Szczęsny stał przy bliższym słupku i nie zdążył zareagować. Zanim "Stara Dama" otrząsnęła się po stracie bramki, Chelsea znów napierała. I znów zrobiła to skutecznie. W 58. minucie gospodarze zbudowali efektowną akcję, którą silnym i precyzyjnym strzałem wykończył aktywny dziś Callum Hudson-Odoi. Na docenienie zasługuje również asysta Rubena Loftusa-Cheeka, który sprytnie ominął defensorów z Turynu i wystawił piłkę młodszemu koledze.

Po stracie trzeciej bramki, z piłkarzy Juventusu uleciało powietrze. Podopieczni Massimiliano Allegrego nie mieli pomysłu, jak rozmontować świetnie funkcjonujący blok obronny Chelsea. "The Blues" tymczasem kontynuowali to, co wychodziło im od pierwszej minuty - rozgrywali swoje akcje i w odpowiedniej chwili przyspieszali grę, siejąc zamęt w szeregach defensywnych rywala. Tuż przed końcem doliczonego czasu gry Juventus dobił jeszcze Timo Werner, ustalając wynik na 4-0.

Dzięki wygranej Chelsea przeskoczyła włoski zespół w tabeli grupy H. Londyńczycy i turyńczycy mają teraz po 12 punktów. Kwestia awansu z pierwszego miejsca rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Jakub Żelepień, Interia



Zdjęcie Callum Hudson-Odoi świętuje bramkę w meczu z Juventusem /ADRIAN DENNIS /AFP/INTERIA.PL