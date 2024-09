Pogrom, remontada, a na koniec znowu pogrom. Niesamowity mecz Bayernu w LM

Liga Mistrzów. Bayern Monachium stłamsił Dinamo

Monachijczycy nie zamierzali się zatrzymywać. Wyraźnie czuli się mocni i parli po kolejnego gola. Ten padł w 33. minucie. Kapitalną asystą popisał się Musiala, który półobrotem klatką piersiową zagrał do Raphaela Guerreiro . Portugalczyk huknął natomiast jak z armaty i bramkarz Dinama nie miał niczego do powiedzenia.

W 38. minucie było już 3:0. Bayern błyskawicznie wznowił grę z rzutu rożnego, a Joshua Kimmich dośrodkował w szesnastkę. Do piłki dopadł Michael Olise i podwyższył wynik. Wyglądało więc na to, że kwestia zwycięstwa jest już przesądzona.

Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb. Wstrząs, a potem znów pogrom

Od czego są jednak w drużynie wielcy napastnicy - można by zapytać. W 57. minucie Harry Kane pokazał snajperski instynkt i dopadł do odbitej przez Ivana Nevisticia piłki. Zwiększył przewagę monachijczyków do dwóch bramek - było 4:2. W 61. minucie Niemcy udowodnili natomiast, że początek drugiej połowy był tylko wypadkiem przy pracy. Olise podwyższył bowiem na 5:2. W 73. minucie ponownie do głosu doszedł natomiast Kane, który wykorzystał drugą w tym spotkaniu jedenastkę. Ustrzelił tym samym hat-tricka (i to pomimo faktu, że w międzyczasie sędzia nie uznał mu jednego z goli).