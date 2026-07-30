Podolski jednym zdaniem skomentował odpadnięcie Górnika. Trener ujawnia

- Jesteśmy smutni, ale też dumni, bo rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie - mówił trener Górnika Michal Gasparik po meczu 2. rundy el. Ligi Mistrzów z tureckim Fenerbahce. - Szkoda karnego, ale wróciliśmy do meczu. Mieliśmy momenty, byliśmy blisko dogrywki i niespodzianki. W dwumeczu popełniliśmy więcej błędów, dlatego awansowało Fenerbahce. Nie było jednak widać różnicy wartości - zauważył Gasparik nawiązując do tego, że transfermarkt wycenia Fenerbahce na 332 miliony euro, a Górnika tylko na 24 miliony.

Gasparik zaskoczył tureckich dziennikarzy. Zrobiło się gorąco

Słowa Gasparika o karnym poruszyły tureckich dziennikarzy, którzy zjawili się na konferencji. Ledwo trener skończył mówić, a już zaczęli sygnalizować, że chcieliby zadać mu pytanie. Przez chwilę zrobiło się bardzo gorąco. Od razu jednak wyjaśnijmy, że wyłącznie z powodu pewnych nieścisłości w tłumaczeniu słów Gasparika. Turcy dostali przekład, z którego wynikało, że ten kwestionuje karnego podyktowanego za faul Lukasa Sadilka na Milanie Skriniarze. Przy drugim podejściu Gasparik doprecyzował jednak, że karny był, a on jedynie wyraził ubolewanie, że do tego doszło, bo tak stracona bramka mocno skomplikowała sytuację Górnika.

- Bez karnego mieliśmy dogrywkę, a tak potrzebowaliśmy jednej bramki więcej. Z taką drużyną, jak Fenerbahce nie jest łatwo ją strzelić - wyjaśniał, a na twarzach tureckich dziennikarzy pojawiły się uśmiechy. - Teraz są zadowoleni - zauważył Gasparik, choć on sam czuł ogromny niedosyt. Niemal każde wypowiedziane przez niego słowo przekonywało słuchaczy o tym, jak bardzo żałuje straconej szansy.

Gasparik ujawnia, co usłyszał od Podolskiego

- Graliśmy z mocnym zespołem z gwiazdami, które grały już na innym levelu. Pewnie zabrakło nam szczęścia, czasem ostatniego podania, ale może jakby to był inny zespół, to wyglądałoby to inaczej - przekonywał Gasparik niejako dając do zrozumienia, że Górnik wspiął się na wyżyny, a Fenerbahce uratowało doświadczenie i cwaniactwo gwiazd. Bo gdyby po drugiej stronie był inny, trochę słabszy zespół, to Górnik by sobie poradził i cieszył się ze zwycięstwa.

Gasparik zaraz po meczu rozmawiał z właścicielem klubu Lucasem Podolskim. - Powiedział, że w takich meczach decydują detale, że jeszcze nam czegoś brakuje, ale myślę, że jest dumny z tego, że piłkarze zagrali na takim poziomie, że grali ładną piłkę. Potrafiliśmy rozegrać akcję od bramkarza, były ładne kombinacje - opowiadał Gasparik i trudno nie przyznać mu racji. A doliczone 10 minut pierwszej połowy, to był majstersztyk. I aż należy żałować, że w drugiej Górnik tego nie powtórzył.

Fenomenalna końcówka Górnika, a potem zaskoczenie

- Koniec pierwszej połowy, to było coś wyjątkowego - przyznał Gasparik. - Było jednak dla mnie jasne, że tego nie utrzymamy po przerwie - dodawał, tłumacząc, że dotrzymanie kroku w pierwszych 45. minutach kosztowało jego piłkarzy wiele sił. Poza tym był pewny, że Fenerbahce wyciągnie z tej końcówki wnioski i już nie pozwoli Górnikowi na taką dominację.

Mimo to Górnik miał po przerwie swoje 5 minut. Dobrą decyzją okazało się wpuszczenie na boisko Maksyma Khlana, Dla wielu jego brak w wyjściowej "11" był zaskoczeniem. - Przegrał rywalizację z Ismaheelem. Wpuszczenie tego drugiego było dobrą decyzją. Zagrał dobry mecz, szczególnie w pierwszej połowie. A Khlan wszedł nie na prawą stronę, ale na lewą dziesiątkę. To była taka improwizacja. Naciskaliśmy jednak do końca - podsumował Gasparik.

Górnik Zabrze - Fenerbahce Jarek Praszkiewicz PAP

Michal Gasparik Monika Wantoła INTERIA.PL

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP





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