Pochettino: Moje serce w finale będzie białe

Oprac.: Kamil Jagodyński Liga Mistrzów

Rany potrafią szybko się goić, potwierdza to przykład Mauricio Pochettino. Jego PSG co prawda w bolesny sposób odpadło z Realem na wcześniejszym etapie rywalizacji, ale to nie przeszkadza argentyńskiemu trenerowi, by na łamach "Marki" otwarcie przyznać, że w finale będzie trzymał kciuki właśnie za "Królewskich".

Zdjęcie Mauricio Pochettino / AFP