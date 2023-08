Pobili rekord Ligi Mistrzów. Najstarsi nie pamiętają, chyba że... Gwardia Warszawa

To jednak klub już nieistniejący - Gwardia Warszawa, który po raz ostatni grał w A-klasie w 2018 roku, a po raz ostatni widzieliśmy go w najwyższej polskiej lidze w 1983 roku. Spadła wówczas razem ze Stalą Mielec. Co ciekawe, Gwardia Warszawa nigdy nie została mistrzem Polski - najbliższa tego była w 1957 roku, kiedy to pewne niemal mistrzostwo odebrała jej szokująca porażka na koniec ze zdegradowanym Lechem Poznań. Gwardia idealnie pasowałaby do regulaminu obecnej Ligi Mistrzów, w której można grać i którą można wygrać, chociaż nie jest się mistrzem kraju.