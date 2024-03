Po prostu "maszyna", niebywały wyczyn Kane'a. Wprost trudno w to uwierzyć

Bayern Monachium nie ma za sobą jak dotychczas najlepszego sezonu - porażka w krajowym superpucharze, wypadnięcie z Pucharu Niemiec po porażce z 1. FC Saarbruecken w listopadzie czy niedawne klęski w Bundeslidze , które sprawiły, że Bayer Leverkusen ekipie z Bawarii po prostu "odjechał"... Takie opisy można mnożyć, ale jeśli coś należy zapisać "Die Roten" w obecnej kampanii na plus, to na pewno transfer Harry'ego Kane'a .

Anglik bowiem w genialnym wręcz stylu wpasował się do nowego zespołu i pokazuje, że na boisku jest wręcz niczym robot zaprogramowany o automatycznego zdobywania bramek. 30-latek wielką klasę pokazał również we wtorkowym starciu z Lazio w Lidze Mistrzów .

Harry Kane jest nie do zatrzymania. 33 na 33 w barwach Bayernu Monachium

To właśnie on bowiem otworzył rezultat w 38. minucie rzucając się ofiarnie niemalże "szczupakiem" do piłki, która trafiła w rykoszet po zagraniu Raphaela Guerreiro. Bramkarz Ivan Provedel robił tu co mógł, ale nie zdołał zatrzymać uderzenia: