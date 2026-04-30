Po półfinale Ligi Mistrzów poruszenie, Polak punktuje arbitra. Od razu zawrzało

Od jednego z najlepszych spotkań w historii fazy pucharowej Ligi Mistrzów, czyli meczu Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium (5:4) dość "płynnie" przeszliśmy do jednej z najbardziej standardowych rywalizacji. W środę wieczorem w Madrycie tamtejsze Atletico podjęło Arsenal w ramach pierwszego spotkania półfinałowego wspomnianych rozgrywek.

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a obydwa gole padły... z rzutów karnych. Po ostatnim gwizdku głośno zrobiło się o pracy arbitra. Danny Makkelie, bo o nim mowa prowadził starcie w dość chaotyczny sposób, co na antenie Canal+ zaznaczył Adam Lyczmański, były sędzia międzynarodowy.

Jego zdaniem jedenastka dla "Kanonierów" w 43. minucie po faulu Davida Hancko na Viktorze Gyokersie nie powinna być odgwizdana. Jak tłumaczy, gracz angielskiego giganta szukał kontaktu i na niego czekał. Do tego nie opanował piłki w dogodny sposób. Nie jest to ewidentny rzut karny.

- Brak konsekwencji w działaniu. Zawodnik Arsenalu czeka na ten kontakt, piłka jest pod nogami, ale nie opanowana w taki sposób, jak by chciał. Nabiega gracz Atletico wpada w niego, ale czy to jest zdarzenie, które określimy jako ewidentny rzut karny? Moim zdaniem nie - powiedział.

Dyskusja po słowach Lyczmańskiego. Zdania są podzielone

Co więcej, Holender podyktował rzut karny w 78. minucie, gdy popularny "stempel" od Davida Hancko otrzymał Eberechi Eze. Mimo początkowej decyzji o przyznaniu Arsenalowi stałego fragmentu gry ostatecznie po weryfikacji VAR decyzja została zmieniona. Zdaniem eksperta, zasadnie i prawidłowo.

- Pytanie retoryczne: czy to jest klasyczny, soczysty "stempel"? No nie - gracz Arsenalu próbował szukać tego karnego. Pierwotnie mu się to udało. [...] Uważam, że interwencja VAR była zasadna - uzupełnia.

Co ciekawe, z opinią byłego arbitra nie każdy się zgadza. Komentujący nagranie internauci są zupełnie innego zdania i uważają, że ten się myli.

Spotkanie rewanżowe między Arsenalem i Atletico Madryt odbędzie się we wtorek 5 maja. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Danny Makkelie

Piłkarze Arsenalu

Piłkarze Atletico Madryt

