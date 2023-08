Po awans, Rakowie! Kibicujemy w walce o Ligę Mistrzów

Raków Częstochowa to klub, którego najnowsza historia nadawać może się na film. Przeszedł długą drogę, awansując z II ligi aż do Ekstraklasy. Kiedy już udała mu się ta sztuka (i nieco na najwyższym szczeblu okrzepł), poczynił kolejny krok, zdobywając w 2021 i 2022 roku krajowy puchar. W sezonie 2022/2023 dołożył do gabloty kolejne trofeum - pierwsze mistrzostwo kraju. Dało mu to przepustkę do walki w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.