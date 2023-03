Płonący radiowóz i awantura przed meczem LM. UEFA reaguje

Napoli to jedno z objawień aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Już po fazie grupowej, przez którą drużyna Piotra Zielińskiego przeszła jak burza było wiadomo, że ten, kto trafi na Włochów w 1/8 finału będzie mieć ogromnego pecha. Padło na Eintracht , który nie nawiązał z nimi walki.

Eintracht Frankfurt ukarany przez UEFA

Już pierwsze spotkanie ekip, we Frankfurcie zakończyło się porażką "Orłów" 0:2. Wynik mógł być jeszcze bardziej dotkliwy, lecz Chwicza Kwaracchelia w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Mimo, iż niewiele wskazywało na to, by w rewanżu cokolwiek mogło się zmienić, atmosfera przed tym pojedynkiem była bardzo napięta.