W jakim składzie na murawę w stolicy regionu Kampania wybiegną przyjezdni? Między słupkami ma stanąć oczywiście Marc-Andre Ter Stegen. W linii obrony "Mundo Deportivo" spodziewa się małej niespodzianki w postaci obecności Pau Cubarskiego jako jednego ze stoperów. Siedemnastolatek umacnia swoją pozycję w zespole. Partnerować mu miałby Inigo Martinez. Ronald Araujo po raz kolejny miałby przejść na prawą stronę defensywy, by próbować powstrzymywać Khvitchę Kvaratskhelię. To manewr podobny do tego, który Xavi stosuje podczas El Clasico przeciwko Viniciusowi. Ustawienie obrony ma dopełnić jeszcze Joao Cancelo. Oznacza to, że Jules Kounde prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.