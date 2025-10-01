Piotr Zieliński zagrał w Lidze Mistrzów. Włosi od razu wydali werdykt

Na mecz ze Slavią Cristian Chivu w linii pomocy postawił na Petara Sucicia, Hakana Calhanoglu oraz Piotra Zielińskiego. Dla Polaka było to pierwsze spotkanie w klubowym sezonie, w którym pojawił się na boisku od pierwszej minuty.

Po nieco ponad godzinie gry jego miejsce zajął Nicolo Barella. Co działo się we wtorkowym starciu na San Siro? "Trzeba przyznać, że bardzo prędko widowisko stało się w zasadzie jednostronne. Klub z Italii od początku kontrolował boiskowe wydarzenia, mając przewagę w posiadaniu futbolówki i wykonywanych strzałach" - relacjonował Paweł Czechowski z Interii Sport.

Tak Zieliński poradził sobie w Lidze Mistrzów. Włosi komentują

Po 90 minutach gospodarze cieszyli się z wygranej 3:0. Do siatki trafiali Denzel Dumfries oraz dwukrotnie Lautaro Martinez. Nasz rodak często brał udział w akcjach ofensywnych, ale ostatecznie nie udało mu się zanotować asysty. Tuż po końcowym gwizdku spotkanie w jego wykonaniu oceniły włoskie media.

Portal fcinter1908.it przyznał Zielińskiemu "6" w dziesięciopunktowej skali. "Chivu zdaje się go szczególnie cenić, często umieszczając w składzie, a tym razem nawet dając mu miejsce w podstawowej jedenastce. Gra wolnym kłusem, urozmaicając grę piłką dla Thurama, który asystuje przy trzecim golu. Ale nie zachwyca" - napisano, mając na myśli akcję bramkową, w której palce maczał Polak.

Taką samą notę 31-latek otrzymał od dziennikarzy sport.virgilio.it. "Nie zawsze technicznie precyzyjny, ale ma na koncie ważne minuty" - czytamy. Jak widać Włosi nadal wierzą w talent byłego pomocnika SSC Napoli, który w nowym klubie nie pokazał jeszcze pełni swoich umiejętności.

Na "6,5" Piotr Zieliński zagrał według corriere.it. "W swoim pierwszym meczu w tym sezonie grał w prostych akcjach, aż do decydującego momentu, który doprowadził do zdobycia trzeciego gola dla Nerazzurrich" - oceniają eksperci. Kolejne szóstki przy nazwisku naszego kadrowicza pojawiły się na łamach włoskiego "Sky Sports" i "Eurosport". "Niespodziewany starter w miejsce Barelli. Gra cicho, ale zawsze podtrzymuje atak Nerazzurrich" - podsumował drugi z wymienionych portali.

Po dwóch seriach gier Ligi Mistrzów na ten moment - przed środowymi meczami - Inter z sześcioma punktami i bilansem 5:0 zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Piotr Zieliński w tym sezonie spędził na boisku łącznie 121 minut. To przełożyło się na jedną asystę w Serie A.

Piotr Zieliński w barwach Interu podczas meczu przeciwko Napoli Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Luca Rossini / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP