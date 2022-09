Piotr Zieliński zabrał głos po zwycięstwie w Lidze Mistrzów

- Jesteśmy zadowoleni, bo wygraliśmy z wielką drużyną. Mamy prawo być dumni z tego wyniku, bo od pierwszej minuty zagraliśmy znakomicie. Myślę, że zaprezentowałem się dobrze - strzeliłem dwa gole i zaliczyłem asystę , ale zawsze patrzę na dobro drużyny - mówił po spotkaniu Zieliński.

- Sprawiliśmy, że Liverpool cierpiał. Możemy być dumni, bo finalista ostatniej Ligi Mistrzów, a we wtorek przegrał zasłużenie. Mam nadzieję, że zajdziemy daleko w Lidze Mistrzów. Mamy dużo jakości, mamy świetnych zawodników i to nie tylko w podstawowym składzie, ale również na ławce i ci rezerwowi również przyczyniają się do tego, że gramy dobrze - dodał reprezentant Polski.

Liga Mistrzów. Błyszczeli Lewandowski i Zieliński

Tak więc w środę błyszczał nie tylko Lewandowski, który zanotował pierwszego hat-tricka w barwach FC Barcelona .

Zieliński od początku sezonu utrzymuje się w wyśmienitej formie. W Serie A ma już na koncie gola i trzy asysty.