Piotr Zieliński wprost o bolesnym ciosie. Kluczowe słowa zostawił na sam koniec

Liga Mistrzów: AC Milan - SSC Napoli. Piotr Zieliński: Porażka boli

"To świetni zawodnicy. Gdy Leao zostawi się miejsce i on się rozpędzi, to nie ma obrońcy, który go zatrzyma. Jest bardzo ciężko. Brahim Diaz jest świetny technicznie i przy akcji bramkowej to on urwał się w środku pola. Trzeba takie akcje przerywać faulem. Niestety straciliśmy wtedy bramkę. Obaj robili świetne akcje. Na pewno musimy na to uważać i w Neapolu być bardziej czujni. 1:0 to wynik ciągle otwarty. Zagramy przed własną publicznością. Chcemy wygrać i awansować" - zakończył swoją wypowiedź Piotr Zieliński.