Piotr Zieliński nie gryzie się w język. A po chwili tak podsumował Marciniaka

Piotr Zieliński pod wrażeniem AC Milan i... Szymona Marciniaka

W dwumeczu nieznacznie lepszy okazał się AC Milan. W pierwszym spotkanie zespół "Rossonerich" pokonał lokalnego przeciwnika 1-0, a w drugim wydawało się, że w takim samym rozmiarze wywiezie zwycięstwo ze Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu. Gospodarze jednak rzutem na taśmę, w trzeciej doliczonej minucie, doprowadzili do remisu po bramce Victora Osimhena, ale to trafienie już niczego nie zmieniło w kwestii awansu.

- Może tak być. Niestety to bardzo ważny okres, a nasza forma fizyczna nie jest na topowym poziomie i odczuwamy ten sezon. Jednak w obu meczach stworzyliśmy na tyle sytuacji i w niektórych momentach na tyle przeważaliśmy, że powinniśmy powalczyć o coś więcej - mówił "Zielu", komplementując przeciwników za grę zespołową oraz indywidualne popisy. - Ta akcja, którą przy golu zrobił Leao, była fenomenalna. Fenomenalny zawodnik. Myślę, że mogliśmy sfaulować go wcześniej i do tej bramki może by nie doszło. Jednak Milan to na pewno solidna drużyna, z tyłu też mocni zawodnicy, bardzo fizyczny zespół. Nie gra się z nimi łatwo - tłumaczył reprezentant Polski.