Piorunujący najazd na Litwę. To był nokaut. Spektakularny sus "Jagi" w stronę LM

Przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Jagiellonii Białystok mieli do wykonania jedno ważne zadanie - zapomnieć o aktualnej tabeli ekstraklasy Litwy. Ich pucharowy rywal niespodziewanie zamyka bowiem ligową stawkę, mimo że do rozgrywek przystąpił (system wiosna/jesień) jako obrońca tytułu mistrzowskiego. To mogło wpłynąć na ekipę z Podlasia cokolwiek rozprężająco.