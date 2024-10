Piorunujące uderzenie Barcelony. Bayern upokorzony, tego w LM nikt nie widział

W absolutnym hicie wieczoru już w pierwszej minucie doszło do trzęsienia ziemi. Wynik spotkania FC Barcelona - Bayern Monachium w 57. sekundzie otworzył Raphinha, przechodząc tym samym do historii. Nigdy wcześniej w Lidze Mistrzów ekipa z Bawarii nie straciła bramki tak szybko. Do tej pory rekordowe osiągnięcie należało do Wayne'a Rooneya, który w 2010 roku pokonał bramkarza "Die Roten" w 63. sekundzie.