Pilny komunikat przed starciem w Londynie. Arsenal wysłał ostrzeżenie, posypią się kary

Wobec fatalnej dyspozycji Bayernu Monachium w ostatnich tygodniach to Arsenal wskazywany jest jako faworyt najbliższego dwumeczu w Lidze Mistrzów. "Kanonierzy" wciąż pozostają w grze o mistrzostwo Anglii, a do tego prowadzą w tabeli. Nie przegrali żadnego z siedmiu ostatnich meczów i wyglądają na zespół zwyczajnie dużo solidniejszy.

Z drugiej strony Bayern podrażniony porażkami z Borussią Dortmund i FC Heidenheim może okazać groźniejszym rywalem, aniżeli zakładają to eksperci. "Bawarczycy" przyparci obecnie do muru potrzebują zwycięstw, aby uspokoić nieco atmosferę wokół klubu. Jak ryba wody potrzebuje ich również Thomas Tuchel, który we wtorek na Emirates może zagrać o swoją posadę.