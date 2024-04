Pilny komunikat Barcelony. Klub Lewandowskiego reaguje na skandaliczne wydarzenia

FC Barcelona ukarana za karygodne zachowanie pseudofanów. Klub wydał komunikat

We wczesne piątkowe popołudnie 27-krotni mistrzowie Hiszpanii postanowili przy tym wydać nowy komunikat w sprawie - i wedle oświadczenia FCB jej komisja dyscyplinarna zawiesiła status członkowski dwóch aresztowanych, którzy należą do grupy tzw. socios. W przypadku trzeciej osoby przedsięwzięto inne środki - mężczyzna został poinformowany, że ma obecnie zakaz nabywania biletów na wszelkie spotkania "Barcy", o czym ostrzeżono również kluby kibica.

Wszystkie te decyzje mają na razie status tymczasowy do momentu, aż nie zostanie zakończone wewnętrzne dochodzenie komisji, co może potrwać maksymalnie do trzech miesięcy od rozpoczęcia śledztwa. Każdy, kogo dotyczy rozpoznanie, będzie miał prawo do przedstawienia swojej linii obrony - patrząc jednak na fakt, że opisywane już wyżej wybryki zostały nagrane, a film ze zdarzenia obiegł potem Internet lotem błyskawicy, swoiste uniewinnienia są mało prawdopodobne.