Pilne wieści przed rewanżem Realu. Kontuzja potwierdzona, klub wydał komunikat

Pomimo tego, że Bayern Monachium wygrał na Estadio Santiago Bernabeu w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów 2:1, to ekipa prowadzona przez Vincenta Kompany'ego nadal musi drżeć o upragniony awans.

Drugie spotkanie z "Królewskimi" z pewnością będzie kosztować "Bawarczyków" sporo sił, a muszą oni wciąż myśleć o kolejnych spotkaniach Bundesligi, czy zbliżającym się półfinale Pucharu Niemiec, w którym zagrają z Bayerem Leverkusen 22 kwietnia. W najbliższych spotkaniach na pewno nie będą mogli skorzystać z pomocy Lennarta Karla, utalentowanego 18-latka.

W piątek 10 kwietnia Bayern oficjalnie poinformował, że po przeprowadzonych badaniach stwierdzono uraz u młodego Niemca.

Rozwiń

- Lennart Karl doznał zerwania włókna mięśniowego w prawym ścięgnie uda. Jest to wynik badania przeprowadzonego przez sztab medyczny Bayernu Monachium. 18-letni napastnik będzie więc tymczasowo pauzował - informuje klub z Monachium w swoim komunikacie prasowym.

Nie jest to dobra informacja dla Vincenta Kompany'ego i piłkarzy Bayernu, bowiem szkoleniowiec Monachijczyków chętnie daje szanse na grę reprezentantowi naszych zachodnich sąsiadów. W tym sezonie zagrał on w 36. meczach (1890 minut) we wszystkich rozgrywkach, strzelając w tym czasie 9 bramek i zaliczając 7 asyst (4 gole i 2 asysty w samej Lidze Mistrzów).

Lennart Karl to przy okazji jedna z największych nadziei reprezentacji Niemiec. 18-letni ofensywny pomocnik już teraz uważany jest za jeden z największych talentów swojego pokolenia. Portal "Transfermarkt" wycenia go obecnie na 60 mln euro.

To kolejny uraz w Bayernie Monachium w ostatnim czasie. Wcześniej z gry, chociaż na krótko, wypadł Harry Kane. Anglik był jednak w stanie wyleczyć się na pierwszy mecz z Realem Madryt.

Rewanżowe starcie Bayernu z ekipą "Królewskich" odbędzie się w środę 15 kwietnia. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

