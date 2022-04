Piłkarz nie wytrzymał ciśnienia. Tak atakował rywali po meczu Ligi Mistrzów

W środowy wieczór ekipa Manchesteru City zapewniła sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów - w przypadku "The Citizens" wystarczyło po prostu nie roztrwonić skromnej przewagi 1-0 wypracowanej ponad tydzień temu na Etihad i plan ten został zrealizowany w stu procentach.

Liga Mistrzów. Atletico Madryt - Manchester City. Brzydkie sceny na koniec meczu

Pod sam koniec starcia rewanżowego na Wanda Metropolitano, kiedy podopieczni Pepa Guardioli spokojnie zmierzali do przypieczętowania "zwycięskiego remisu", doszło jednak do zupełnie niepotrzebnych scen. Najpierw Felipe po tym, jak wybił wślizgiem piłkę spod nóg Phila Fodena, postanowił jeszcze kopnąć rywala w łydkę, za co zresztą otrzymał potem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, a następnie wywiązała się wielka przepychanka między zawodnikami obu ekip.

Sędzia ukarał kilku innych zawodników żółtymi kartkami i mecz ostatecznie dokończono, ale jak się okazało, nie był to koniec animozji między "The Citizens" i "Los Colchoneros" - kłótnia przeniosła się bowiem potem do stadionowego tunelu.

Liga Mistrzów. Atletico Madryt - Manchester City. Sime Vrsaljko zupełnie stracił nerwy w tunelu

Kamera na obiekcie Atletico zarejestrowała moment, w którym zawodnicy obu zespołów zmierzają po meczu do swoich szatni - i krótko mówiąc między nimi wciąż iskrzyło. Najpierw w obiektywie uchwycono żywiołową wymianę zdań między Jackiem Grealishem i Stefanem Saviciem - Anglik bez wątpienia miał pretensje choćby o to, że Czarnogórzec wcześniej złośliwie pociągnął go za włosy.

Gdy Grealish i Savić zniknęli sprzed kamery, w tunelu zjawił się Sime Vrsaljko, który przekrzykiwał się z grupą rywali z City. W pewnym momencie Chorwat przekroczył jednak pewną barierę, bowiem postanowił... rzucić butem w przeciwników. Potem jeszcze "na dokładkę" starał się ich opluć. To zachowanie z całą pewnością nie rozejdzie się po kościach i obrońcę czeka kara - pytanie tylko, jak duża.

Piłkarze Manchesteru City tymczasem czekają na mecze z kolejnym rywalem - w półfinale LM zmierzą się z rozpędzonym Realem Madryt, który ostatnio wyeliminował z rozgrywek londyńską Chelsea. Spotkania zostaną rozegrane 26 kwietnia i 4 maja.

