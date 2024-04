Piłkarz Barcelony wyrzucony z boiska. Czerwona karta, a potem ten gest

FC Barcelona w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonała Paris Saint- Germain 3:2. W rewanżowym spotkaniu odbywającym się 16 kwietnia podopieczni Xaviego nie mieli już tyle powodów do radości. "Duma Katalonii" po porażce 1:4 z paryżanami pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Na domiar złego w pierwszej połowie czerwoną kartkę obejrzał Ronald Araujo. Piłkarz schodząc z murawy wykonał znaczący gest, o którym zrobiło się głośno w mediach. Co on oznacza?