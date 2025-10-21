Piłkarski pogrom w Barcelonie, dominacja na boisku. Szczęsny znalazł się pod lupą
We wtorkowy wieczór FC Barcelona powróciła do swoich zmagań w Lidze Mistrzów, podejmując na Estadi Olimpic zespół Olympiakosu Pireus i starcie to zakończyło się wręcz dominacją "Blaugrany" i jej triumfem 6:1. Pełne 90 minut między słupkami bramki "Dumy Katalonii" zaliczył Wojciech Szczęsny, a jego występ tuż po końcowym gwizdku został naturalnie dokładnie oceniony przez hiszpańskie media.
Wieczorem 21 października FC Barcelona podeszła do swojego trzeciego meczu w fazie ligowej bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Po nie tak dawnej porażce z PSG w tych rozgrywkach "Blaugrana" tym razem chciała powrócić na zwycięski tor.
Jej rywalem w tym przypadku został Olympiakos Pireus - i podopieczni Hansiego Flicka zdołali w tym przypadku rozbić oponentów aż 6:1. Na murawie od pierwszego do ostatniego gwizdka w roli "jedynki" obecny był Wojciech Szczęsny, zastępujący kontuzjowanego Joana Garcię.
Barcelona rozbiła Olympiakos. Wojciech Szczęsny oceniony po meczu
Po zakończonych zmaganiach hiszpańskie media tradycyjnie przedstawił oceny poszczególnych graczy "Dumy Katalonii" - w tym i "Teka", który w trakcie spotkania skapitulował jedynie przy podyktowanym rzucie karnym (nie licząc wcześniejszego, anulowanego gola Ayouba El Kaabiego ze spalonego).
"Obudzony" - zatytułował notkę o Polaku Gabriel Sans z "Mundo Deportivo". "W pierwszej minucie rywale nacisnęli na niego, a on odpowiedział świetną interwencją. Utrzymał formę po swoim dobrym występie przeciwko Gironie, choć czasami wzbudzał poruszenie wśród kibiców wybijając piłkę nogami. Poddał się przy rzucie karnym" - padło.
"Zmienny" - takim mianem z kolei określił zawodnika Didac Peyret ze "Sportu". "Był bardzo czujny przy pierwszej okazji Olympiakosu" - zauważył autor, który jednak również wskazał na ryzykowną grę "Szczeny" nogami. "Ta cenna akcja kontrastowała z jego problemami z pracą nóg, które wywołały kilka groźnych sytuacji" - wskazano. Peyret ocenił golkipera na szóstkę w dziesięciostopniowej skali.
FC Barcelona szykuje się na "El Clasico". Wojciech Szczęsny znów w ważnej roli
Następny mecz FC Barcelona rozegra dokładnie 26 października o godz. 16.15 i będzie to... "El Clasico", które może zaważyć na tym, że "Blaugrana" wyprzedzi Real Madryt w tabeli Primera Division. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to Szczęsny będzie po raz kolejny pewniakiem do wyjściowej jedenastki FCB.