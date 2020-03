Mecze w europejskich pucharach na razie są zawieszone, ale UEFA walczy, aby dokończyć rozgrywki. Decydujące mecze miałyby się odbyć w Stambule i Gdańsku.

W tym sezonie w stolicy Turcji ma się odbyć finał Ligi Mistrzów. Z kolei nad polskim morzem planowany jest decydujący pojedynek o triumf w Lidze Europy. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki zostały jednak przerwane, ale UEFA walczy, aby doprowadzić je do końca. Władze europejskiej piłki wpadły na sensacyjny pomysł.

Hiszpański dziennik "AS" podaje, że UEFA chce by rozgrywki toczyły się w niezmienionej formule do półfinałów. Natomiast potem odbyłoby się Final Four, które wyłoniłoby zwycięzców obu europejskich pucharów. Turniej pomiędzy najlepszymi czterema zespołami Ligi Mistrzów odbyłby się w Stambule. Z kolei o trofeum Ligi Europy rywalizacja miałaby toczyć się w Gdańsku.

Te zmiany mają być głosowane we wtorek, kiedy to odbędzie się specjalna wideokonferencja UEFA. Mają wziąć w niej udział przedstawiciele wszystkich federacji. Podczas mają zapaść też decyzje dotyczące Euro 2020.

MP



