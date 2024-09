Pierwszy gol Ligi Mistrzów i od razu taka "petarda". 19-latek przechodzi do historii

To już oficjalnie - Liga Mistrzów w zupełnie nowej odsłonie została zainaugurowana we wtorkowy wieczór. W pierwszych dwóch meczach fazy ligowej Juventus spróbował swoich sił z PSV Eindhoven, a berneńscy Young Boys podjęli Aston Villę. W pierwszej z wymienionych potyczek piękną bramkę, która z automatu przeszła do historii, zdobył Kenan Yildiz - 19-latek, któremu wróży się już teraz dalszą wielką karierę w Turynie...