Pierwsze sekundy meczu i od razu huczy o Marciniaku. Polacy tylko na to czekali

Szymon Marciniak zalicza 12. sezon w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zaczynał od cyklu 2014/15. Dwa lata wcześniej debiutował meczem w kwalifikacjach. Dzisiaj ma na koncie trzy półfinały i finał Champions League.

W trwającej edycji 44-letni rozjemca oddelegowany został do trzech potyczek LM. Prowadził starcia Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao, Newcastle United z Benficą Lizbona i - w środowy wieczór - Manchesteru City z BVB.

Liga Mistrzów. Szymon Marciniak wskakuje na podium. Przed nim już tylko duet weteranów

Polska ekipa wróciła na Wyspy Brytyjskie po dwóch tygodniach. Asystenci Marciniaka na liniach to Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. W roli sędziego technicznego - Paweł Raczkowski, a miejsca w wozie VAR czekały dla Tomasza Kwiatkowskiego i Piotra Lasyka.

Tuż po rozpoczęciu gry na City of Manchester Stadium pod adresem Marciniaka zaczęły płynąć wirtualne gratulacje. Arbiter z Płocka zagwizdał w 58. meczu LM w karierze. To daje mu miejsce na podium w klasyfikacji wszech czasów.

Więcej występów w Champions League mają tylko Niemiec Felix Brych (69) i Holender Bjoern Kuipers (59). Obaj nie poprawią już tego dorobku. Od kilku lat odpoczywają na sędziowskiej emeryturze.

Tak grają polskie drużyny w Europie. TOP 5 akcji z Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

Szymon Marciniak GLYN KIRK AFP

Szymon Marciniak AFP