Pierwsza niespodzianka w Lidze Mistrzów. Zobacz skróty środowych meczów 1/8 finału

Długo wydawało się, że to nie będzie spektakularny wieczór z Ligą Mistrzów. Do przerwy w obu środowych spotkaniach utrzymywał się bezbramkowy remis. Ale ciężkie ciosy padły w drugiej odsłonie. W Rzymie doszło do pierwszej niespodzianki fazy pucharowej - faworyzowany Bayern uległ Lazio 0-1. Za to w Paryżu milionerzy z Parc des Princes po mistrzowsku rozmontowali Basków z Realu Sociedad, wygrywając 2-0.