Pięć goli i konkurs rzutów karnych. Zobacz skróty meczów LM w Interii

Borussia Dortmund - PSV 2:0

Atletico Madryt - Inter Mediolan 2:1 (karne 3-2)

Do wyłonienia zwycięzcy dwumeczu nie wystarczyło 90 minut. 20 lutego Inter wygrał w Mediolanie 1:0, a w 33. minucie środowego starcia w Madrycie jeszcze podwyższył to prowadzenie, ale piłkarze Diego Simeone nie poddali się i dzięki trafieniom Antoine'a Griezmanna oraz Memphisa Depaya doprowadzili do dogrywki. W niej również nie doszło do rozwiązania. O awansie zadecydowały rzuty karne, w których piłkarze "Atleti" wygrali 3-2.