W ośmiu pojedynkach z 24 listopada padły 23 gole. Najwięcej zobaczyli kibice w Brugii, bo aż pięć, ale na pewno nie byli z tego zadowoleni, bo wszystkie strzelił rywal.

Manchester City - PSG: skrót meczu

W pierwszym meczu między tymi drużynami paryżanie wygrali 2-0, a Lionel Messi strzelił premierowego gola w nowym klubie. W środę zespół ze stolicy Francji również lepiej zaczął, bo od trafienia Kyliana Mbappe, ale później do siatki trafiali już tylko gospodarze. Oba zespoły są już pewne wyjścia z grupy A, "Obywatele" zapewnili sobie pierwsze miejsce.

Manchester City - PSG. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

FC Brugge - RB Lipsk: skrót meczu

Stało się tak dzięki rozstrzygnięciu w Brugii. Gospodarze doznali klęski z RB Lipsk aż 0-5. Belgowie i Niemcy mają więc po cztery punkty, a druga drużyna z grupy A, czyli PSG, osiem.

Club Brugge - RB Lipsk. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Liverpool FC - FC Porto: skrót meczu

"The Reds" kontynuują perfekcyjny występ w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Tym razem pokonali Porto, ale to było do przewidzenia, bo jeszcze nigdy w historii nie przegrali z tym zespołem w europejskich pucharach, a to było ich 10 starcia. Zdobywając 15 punktów Liverpool pobił o jedno "oczko" swój rekord w fazie grupowej.



Liverpool - FC Porto. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Atletico Madryt - AC Milan: skrót meczu

Milan strzelił jedynego gola w spotkaniu w końcówce, przedłużając nadzieje na wyjście z grupy. Musi tylko w szóstej kolejce pokonać Liverpool i liczyć na korzystny wynik w starciu Porto z Atletico. "Los Colchoneros" też mają szansę na awans.

Atletico Madryt - AC Milan 0-1. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Besiktas Stambuł - Ajax Amsterdam: skrót meczu

Holendrzy mają komplet punktów. W środę znowu mocno do ich zwycięstwa przyczynił się Sebastien Haller. Napastnik strzelił dwa gole, zrównał się z Robertem Lewandowskim na czele klasyfikacji strzelców i pobił rekord Ligi Mistrzów, bo został pierwszym zawodnikiem, który w pierwszych pięciu występach w niej zdobył dziewięć bramek.



Besiktas Stambuł - Ajax Amsterdam. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Sporting Lizbona - Borussia Dortmund: skrót meczu

Wygrana Portugalczyków oznacza, że w grupie C jest wszystko jasne. Wygrał ją Ajax, Sporting zajął drugie miejsce, a Borussia na wiosnę zagra w fazie pucharowej, ale Ligi Europy.



Sporting Lizbona - Borussia Dortmund. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Inter Mediolan - Szachtar Donieck: skrót meczu

Gospodarze trochę męczyli się, ale ostatecznie osiągnęli dwubramkowe zwycięstwo, które dało kwalifikację do dalszej fazy Ligi Mistrzów.



Inter Mediolan - Szachtar Donieck. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Szeriff Tyraspol - Real Madryt: skrót meczu

"Królewscy" w jakimś stopniu zrewanżowali się za sensacyjną porażkę w pierwszym meczu, ale Mołdawianie nie sprawili zawodu jako debiutant w Lidze Mistrzów i dzięki dobrej postawie na wiosnę zagrają w Lidze Europy.

Sheriff Tyraspol - Real Madryt. Skrót meczu. Liga Mistrzów.

Zdjęcie Sebastien Haller / PAP/EPA

