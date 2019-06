BATE Borysów, NK Maribor, Rosenborg BK, HJK Helsinki, Dundalk FC lub The New Saints FC - z jedną z tych drużyn zmierzy się Piast Gliwice w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 14.30.

Piast rozpocznie eliminacje Ligi Mistrzów od I rundy eliminacji. Losowanie par eliminacyjnych odbędzie się we wtorek o godzinie 14.30.

Pierwsze mecze I rundy eliminacji zaplanowane są na 9 i 10 lipca, rewanże zaś odbędą się tydzień później.

Gliwiczanie rzadko grali w europejskich pucharach, dlatego mają bardzo niski współczynnik (3,850) i nie są zespołem rozstawionym nawet w I rundzie. Dzięki podziałowi na grupy Piastowi i tak udało się uniknąć najgroźniejszych teoretycznie rywali jak Celtic Glasgow, Karabach Agdam, Crvena Zvezda, czy Łudogorec.

Wśród drużyn na które może trafić Piast zdecydowanie najsilniejsze wydaje się białoruskie BATE Borysów. Mistrz Białorusi w ostatnich siedmiu latach aż czterokrotnie docierał do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pozostałe drużyny, a zwłaszcza irlandzkie Dundalk FC i walijskie The New Saints FC, wydają się w zasięgu mistrza Polski.

Grupa I:

Drużyny rozstawione:



Astana (Kazachstan)

Łudogorec (Bułgaria)

Crvena Zvezda (Serbia)

Szkendija Tetowo (Macedonia)

AIK (Szwecja)

Drużyny nierozstawione:



Suduva (Litwa)

CFR Cluj (Rumunia)

Ferencvaros (Węgry)

Nomme Kalju (Estonia)

Ararat-Armenia (Armenia)



Grupa II:

Drużyny rozstawione:

Celtic (Szkocja)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Szeriff Tyraspol (Mołdawia)

F91 Dudelange (Luksemburg)

Slovan Bratysława (Słowacja)

Drużyny nierozstawione:



Valletta (Malta)

Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)

Sutjeska (Czarnogóra)

Partizani (Albania)

Saburtalo (Gruzja)



Grupa III:

Drużyny rozstawione:



BATE Borysów (Białoruś)



NK Maribor (Słowenia)



Rosenborg BK (Norwegia)



HJK (Finlandia)



Dundalk FC (Irlandia)



The New Saints FC (Walia)



Drużyny nierozstawione:



zwycięzca rundy wstępnej



Piast Gliwice (Polska)



Valur Reykjavík (Islandia)



Linfield FC (Irlandia Północna)



HB Torshavn (Wyspy Owcze)



Riga FC (Łotwa).

